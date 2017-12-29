Детским творческим коллективам образовательных организаций города Сыктывкара присвоено звание «Образцовый детский коллектив»

Согласно приказу Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми от 25 декабря 2017 года №463-п «О присвоении звания «Образцовый детский коллектив» детским творческим коллективам образовательных организаций Республики Коми» звание «Образцовый детский коллектив» присвоено следующим творческим коллективам муниципальных образовательных организаций города:

Ансамбль народной песни «Сударушка» (МАОУ «Гимназия №1»);

Детский театр кукол «Буратино» (МАУДО «Дворец творчества детей и учащейся молодежи»);

Детское творческое объединение «Мастер игры» (МАУДО «Дворец творчества детей и учащейся молодежи»).

Поздравляем творческие коллективы с высоким достижением!

Желаем успехов!