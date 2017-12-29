Новая мебель появилась в классах гимназии им. А.С. Пушкина

Это стало возможным благодаря поддержке ООО «Сыктывкарский фанерный завод», оказанной образовательному учреждению в рамках соглашения с администрацией Сыктывкара о социальном партнерстве в Год добрых дел в Республике Коми. Завод обеспечил шесть учебных кабинетов гимназии ученической мебелью.

По словам директора гимназии Ларисы Гладковой, в учебных классах с новыми столами и стульями получают знания учащиеся с 1 по 11 классы.

«На базе сложившихся партнерских отношений между Сыктывкарским фанерным заводом и гимназией, границы совместной деятельности расширяются. В этом учебном году, к примеру, реализуется новое направления сотрудничества – организация социальной практики учащихся гимназии. Мы выражаем директору предприятия Вяткину Матвею Владимировичу благодарность за плодотворное взаимодействие», - отметила директор образовательного учреждения.

Помимо этого, благодаря сотрудничеству с заводом удалось укрепить материально-техническую базу в средней школы № 35, в Центре развития ребенка - детских садах № 111 и № 38.

Также при поддержке фанерного завода новогодние подарки получили юные сыктывкарцы с особенностями здоровья, дети из семей, попавших в сложную жизненную ситуацию, и из многодетных и малообеспеченных семей. Свой вклад завод внес и в приобретение новой иллюминации, которая украсила улицу Коммунистическую.