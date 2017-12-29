Крупные предприятия Сыктывкара продолжают оказывать поддержку реализации социально значимых проектов

Активным участником сформированного администрацией города фонда поддержки талантливых учителей Сыктывкара, демонстрирующих достижения в педагогической деятельности, и лучших учащихся, достигших высоких успехов в учебе, научной, творческой, спортивной и общественной деятельности, является ООО «СевЛесПил». Результатом поддержки крупными промышленными предприятиями города в 2017 году, в том числе и «СевЛесПилом», поощрения получили 39 учителей, в том числе 12 молодых педагогов, и 85 учащихся образовательных организаций города.

В сфере культуры ООО «СевЛесПил» оказало помощь муниципалитету в организации Дня города и Дня Победы. Также благодаря поддержке трех крупнейших строительных компаний, в этом году удалось сформировать призовой фонд для награждения победителя городского конкурса на лучшую архитектурную концепцию набережной в парке им. С.М.Кирова.

Администрация Сыктывкара продолжит и в дальнейшем плодотворное сотрудничество с организациями города в целях реализации социально важных проектов и инициатив в различных сферах, направленных на благо Сыктывкара и его жителей.