В Сыктывкаре наградили полсотни значкистов ГТО

28.12.2017   Сыктывкар

gto 01

В Сыктывкарском гуманитарно-педагогическом колледже им И. Куратова состоялось вручение знаков отличия комплекса ГТО и удостоверений к ним. По информация Управления физической культуры и спорта администрации МО ГО «Сыктывкар», более половины значкистов добились награды высшей пробы.

gto 02

Открыл церемонию начальник сыктывкарского управления спорта Михаил Дудников, который вручил благодарственные письма от имени главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации Валерия Козлова трудовым коллективам города, принявшим наиболее активное участие в продвижении комплекса ГТО и выполнении нормативов.

М. Дудников отметил, что выполнение испытаний ГТО – это путь к физическому здоровью.

-Возрождение комплекса говорит о том, что спорт и здоровый образ жизни стали занимать все более важное место в нашей жизни. Люди разных профессий и возрастов объединяются в одно спортивное движение, выполняют испытания комплекса целыми семьями и коллективами. Я надеюсь, что каждый сыктывкарец присоединится к нашему движению и получит свой знак отличия ГТО, - пояснил он.

Серебряный знак отличия получила начальник городского Управления образования Ольга Бригида, которая подчеркнула, что ГТО заряжает, бодрит, дарит хорошее настроение, дает возможность двигаться вперед и развиваться.

gto 04

Директор Сыктывкарского гуманитарно-педагогического колледжа Дмитрий Беляев обратил внимание на то, что среди обладателей знаков ГТО много молодежи.

«От подрастающего поколения зависит, какое будущее будет у нашей страны, здоровье и благополучие нации. Большое спасибо родителям, которые стремятся к тому, чтобы их дети гармонично развивались, обладали большим кругозором, знаниями и физическим здоровьем», - подчеркнул Д. Беляев.

gto 03

Более 50 человек в этот вечер получили знаки отличия ГТО, больше половины из которых – золотые, всего один – бронзовый.

Источник

WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien