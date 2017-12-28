В Сыктывкаре наградили полсотни значкистов ГТО

В Сыктывкарском гуманитарно-педагогическом колледже им И. Куратова состоялось вручение знаков отличия комплекса ГТО и удостоверений к ним. По информация Управления физической культуры и спорта администрации МО ГО «Сыктывкар», более половины значкистов добились награды высшей пробы.

Открыл церемонию начальник сыктывкарского управления спорта Михаил Дудников, который вручил благодарственные письма от имени главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации Валерия Козлова трудовым коллективам города, принявшим наиболее активное участие в продвижении комплекса ГТО и выполнении нормативов.

М. Дудников отметил, что выполнение испытаний ГТО – это путь к физическому здоровью.

-Возрождение комплекса говорит о том, что спорт и здоровый образ жизни стали занимать все более важное место в нашей жизни. Люди разных профессий и возрастов объединяются в одно спортивное движение, выполняют испытания комплекса целыми семьями и коллективами. Я надеюсь, что каждый сыктывкарец присоединится к нашему движению и получит свой знак отличия ГТО, - пояснил он.

Серебряный знак отличия получила начальник городского Управления образования Ольга Бригида, которая подчеркнула, что ГТО заряжает, бодрит, дарит хорошее настроение, дает возможность двигаться вперед и развиваться.

Директор Сыктывкарского гуманитарно-педагогического колледжа Дмитрий Беляев обратил внимание на то, что среди обладателей знаков ГТО много молодежи.

«От подрастающего поколения зависит, какое будущее будет у нашей страны, здоровье и благополучие нации. Большое спасибо родителям, которые стремятся к тому, чтобы их дети гармонично развивались, обладали большим кругозором, знаниями и физическим здоровьем», - подчеркнул Д. Беляев.

Более 50 человек в этот вечер получили знаки отличия ГТО, больше половины из которых – золотые, всего один – бронзовый.