Для сыктывкарских семей в январе устроят «Жаркий лед»

Испытать силы на льду приглашает Центр спортивных мероприятий Сыктывкара 28 января 2018 года.

По информации Управления физической культуры и спорта администрации МО ГО «Сыктывкар», семейная спартакиада «Папа, мама, я – здоровая семья» в наступающем году расширит рамки. Вместо привычных шести этапов пройдет восемь: добавятся скалолазание и катание на коньках.

Соревнования «Жаркий лед» состоятся на эжвинской ледовой арене. В ледовом этапе участников спартакиады ждут эстафеты и задания, проверяющие навыки катания. Прийти можно на коньках любого вида: конькобежных, хоккейных, фигурных и даже для шорт-трека.

Традиционно для семей объявляется творческий конкурс. Желающие могут подготовить костюмы героев мультфильмов. Если облачиться желает вся семья, то костюмы должны быть одной тематики. Все участники конкурса будут поощрены призами.

В команду входят папа, мама и два ребенка. Суммарный возраст двух детей на начало спартакиады не должен превышать 23 лет, старшему ребенку должно быть не более 14 лет, младшему — не менее 5 лет.

Напомним, семейная спартакиада в Сыктывкаре проходит с 2006 года. В прошлом сезоне самой спортивной семьей стали постоянные участники и призеры соревнований семья Снигур.

Получить дополнительную информацию и подать заявку на участие необходимо в Центре спортивных мероприятий Сыктывкар с 9 до 17 часов по адресу ул. Первомайская, 74, по телефону 200-174 или по электронной почте: csmsykt@mail.ru.