Мэрия Сыктывкара информирует о работе общественного транспорта в новогодние праздники

28.12.2017   Сыктывкар

31 декабря будут отменены вечерние рейсы на маршрутах:

№ 54 “ЖДВ – ул. Славы” временем отправления от ЖД вокзала в 23:10, от ул. Славы в 23:54

№ 25 “Пл. Габова – п. В. Максаковка” временем отправления от пл. Габова в 23:05, от п. В. Максаковка в 00:00

№ 18 "Пл. Габова - СЛПК" временем отправления от пл. Габова в 23:10, 23:40, от СЛПК в 23:47, 00:17;

№ 24 " Росгосстрах - п. В. Чов" временем отправления от Росгосстраха в 22:41, от Верхнего Чова в 23:16;

В новогоднюю ночь 01.01.2018 г в Эжвинском районе в период с 00:30 до 04:00 часов в связи с перекрытием ул. Славы - от пересечения с пр. Бумажников до пересечения с ул. Мира.

№№ 11, 27, 14, – Ухтинское шоссе – площадка на перекрёстке ул. Славы и пр. Бумажников – пр. Бумажников – ул. Маяковского – ул. Мира - далее по обычному маршруту.

№ 13 – ул. Мира – ул. Маяковского – пр. Бумажников (с остановкой напротив т/ц «Меркурий») - Ухтинское шоссе - далее по обычному маршруту.

Также сообщаем, что для жителей, проживающих на дачных обществах Эжвинского района, 1 января в 00.30 с дач будет организован рейс по маршруту №11 для участия в развлекательной программе в новогоднюю ночь на улице Славы.

На территории Сыктывкара в период с 00:30 до 06:50 часов будут выполняться рейсы на маршрутах №№ 1,5,15, 17, 18,19,20,23, 24, 25, 46 по расписанию:

Маршрут №18

Маршрут №17

Маршрут №5

Маршрут №46

Д.Мир

СЛПК

Росгосс

с/х Приго-

родный

Давпон

Аэропорт

Пединститут

Школа №33

00:30

01:15

01:05

01:05

01:00

01:00

01:15

01:15

01:00

01:45

01:30

01:30

01:30

01:30

01:45

01:45

01:30

02:15

01:55

01:55

02:00

02:00

02:15

02:15

02:00

02:45

02:20

02:20

02:30

02:30

02:45

02:45

02:30

03:15

02:45

02:45

03:00

03:00

03:15

03:15

03:00

03:45

03:10

03:10

03:30

03:30

03:45

03:45

03:30

04:15

03:35

03:35

04:00

04:00

04:15

04:15

04:00

04:45

04:00

04:00

04:30

04:30

04:45

04:45

04:30

05:15

04:25

04:25

05:00

05:00

05:15

05:15

05:00

05:45

04:50

04:50

 

 

05:45

05:45

05:30

06:15

05:15

05:15

 

 

 

 

06:00

06:50

05:40

05:40

 

 

 

 

 

Маршрут № 1

Маршрут № 15

ТРЦ «Мак-си»

ул. Петрозаводская

Нац. музей к школе № 33

Нац. Музей в сторону ТРЦ «Макси»

Школа № 33

Дет.мир

с/х Приго-родный

00:30

00:33

00:50

00:45

00:30

00:53

00:53

01:05

01:08

01:25

01:20

01:05

01:18

01:18

01:40

01:43

02:00

01:55

01:40

01:43

01:43

02:15

02:18

02:35

02:30

02:15

02:08

02:08

02:50

02:53

03:10

03:05

02:50

02:33

02:33

03:25

03:28

03:45

03:40

03:25

02:58

02:58

04:00

04:03

04:20

04:15

04:00

03:23

03:23

04:35

04:38

04:55

04:50

04:35

03:48

03:48

 

 

 

 

 

04:13

04:13

 

 

 

 

 

04:38

04:38

 

 

 

 

 

05:03

05:03

Маршрут № 20

Маршрут № 24

Опытная станция

Росгосстрах

Верхний Чов

Росгосстрах

00:30

00:45

01:10

00:40

01:15

01:30

02:10

01:40

02:00

02:15

03:10

02:40

02:45

03:00

 

 

Маршрут № 19

Маршрут № 19

Давпон - АТП-Центральная-

Строитель - Давпон

Давпон - ЖД вокзал – Строитель –Центральная - Давпон

Давпон

Центральная

Строитель

Давпон

Центральная

Строитель

00.30

00:45

00:55

00.30

00:45

00:55

01:05

01:20

01:30

01:05

01:20

01:30

01:40

01:55

02:05

01:40

01:55

02:05

02:15

02:30

02:40

02:15

02:30

02:40

02:50

03:05

03:15

02:50

03:05

03:15

03:25

03:40

03:50

03:25

03:40

03:50

04:00

04:15

04:25

04:00

04:15

04:25

04:35

04:50

05:00

04:35

04:50

05:00

Маршрут № 23

Маршрут № 25

П. Красно-затонский

Нац. музей

В.Макса-ковка

Выльты-дор в сторону города

Нац. музей

Выльты-дор в сторону Максаков-ки

01:00

01:30

02:00

01:40

01:55

02:20

02:40

02:30

03:00

03:00

03:15

03:40

04:00

03:30

04:00

04:20

04:35

05:00

05:20

04:30

05:00

05:40

05:55

06:10 сход

05:30 сход

- график работы автобусов на территории МО ГО «Сыктывкар»:

01.01.2018 года

№ маршрута

График работы

1

Школа № 33 06:50,08:05,09:15,10:25;

ТРЦ “Макси” 07:30,08:40,09:50,11:00.

Интервал движения с 10:30 до 13:30 20-35 минут, с 13:30 до 22:20 15-20 минут.

3

Аэровокзал 05:55, 06:45, 07:10, 07:35, 08:00, 08:25, 08:50, 09:15, 09:40, 10:05, 10:30, 10:55, 11:20, 11:45, 12:10, 12:35, 13:00, 13:25, 13:50, 14:15, 14:40, 15:05, 15:30, 15:55, 16:20, 16:45, 17:10, 17:35, 18:00, 18:25, 18:50, 19:40, 20:30;

с/х Пригородный 05:30, 06:20, 07:10, 07:35, 08:00, 08:25, 08:50, 09:15, 09:40, 10:05, 10:30, 10:55, 11:20, 11:45, 12:10, 12:35, 13:00, 13:25, 13:50, 14:15, 14:40, 15:05, 15:55, 15:30, 16:20, 16:45, 17:10, 17:35, 18:00, 18:25, 18:50, 19:15, 20:05, 20:55.

4

Городской автовокзал 06:37, 07:05, 07:33;

с/х Пригородный 06:23, 07:19, 07:47

Интервал движения с 08:00 - 28 минут

5

08:08, 08:40 Городской автовокзал; 08:40,09:12 Аэровокзал.

Интервал движения с 10:30 24-32 минут, с 12:30 16-24 минут.

6

Дырнос 10:51, 11:37, 12:23, 13:09, 13:55, 14:41, 15:27, 16:59, 17:45, 18:31, 19:17.

7

Городской автовокзал

05:58,06:58,07:56,08:54,09:52,10:50,11:48,12:46,13:44,14:42,15:40,16:38,17:36,18:34,19:35;

Школа № 33 06:31,07:29,08:27,09:25,10:23,11:21,12:19,13:17,14:15,15:13,16:11,17:09,18:07,19:07,20:05.

12

СЛПК 07:40, 09:20, 15:35, 17:15, 18:55, 20:35;

Автостанция 06:50, 08:30, 14:45, 16:25, 18:05, 19:45.

15

Городской автовокзал 08:38, 09:50, 10:22;

с/х “Пригородный” 07:46, 08:58, 09:30.

Интервал движения с 09:30 24 минуты, с 10:30 16 минут.

17

Кардиоцентр 08:06, 09:10, 10:06;

с/х “Пригородный” 07:10, 08:14, 09:10.

Интервал движения с 09:30 24 минуты, с 10:30 16 минут.

18

Пл. им. Габова 06:41, 07:13; СЛПК 07:18, 07:54.

Интервал движения с 07:30 час. 16 минут, с 21:30 30 минут.

19

Городской автовокзал в сторону ЖД вокзала 06:50,07:30,08:10,08:50,09:30;

Городской автовокзал в сторону Города Мастеров 06:50,07:30,08:10,08:50,09:30.

Интервалы движения с 09:30 20 мнут, с 15:30 до 18:00 10 минут, с 18:00 20 мнут

20

Опытная станция 10:56, 11:40, 12:24, 13:08, 13:52, 14:36, 15:20, 16:50, 17:38, 18:26, 19:12.

21

СЛТ 06:55, 08:05, 09:08, 15:20, 16:29, 17:40, 18:40

п. В. Чов 07:25, 08:35, 09:45, 15:56, 17:10, 18:10, 19:10.

23

Пл. им. Габова 06:44,07:54, 09:32;

п. г.т. Краснозатонский 07:19, 08:29, 10:07.

Интервал движения с 09:32 до 14:00 28 минут, с 14:00 до 19:00 14 минут, с 19:00 28 минут

23д

т/б “Лемью” 14:50, 18:50;

п. Краснозатонский (в сторону города) 15:08,16:55,19:05;

п. Краснозатонский (в сторону т/б “Лемью”) 14:33,18:26;

Давпон 13:32, 15:38, 17:25, 19:35;

ЦВК 13:50,15:56,17:43.

24

Росгосстрах 07:15,08:25,09:37,10:51,11:58,13:08,13:55,15:05,16:15,17:25,18:35,20:21,21:31,22:41;

Верхний Чов

07:50,09:00, 10:12, 11:26,12:33,13:43,14:30,15:40,16:50,18:00,19:10,20:56,22:06,23:16;

Верхнечовское кладбище 10:14, 11:28.

25

пл. им. Габова

06:15, 07:55, 09:10, 09:35, 10:25, 10:50, 11:15, 12:05, 12:30, 12:55, 13:45, 14:10, 14:35, 15:00, 15:25, 15:50, 16:15, 16:40, 17:05, 17:30, 17:55, 18:20, 18:45, 19:35, 20:25, 21:15, 22:10, 23:05.

п. В. Максаковка

07:05, 08:45, 10:00, 10:25, 11:15, 11:40, 12:05, 12:55, 13:20, 13:45, 14:35, 15:00, 15:25, 15:50, 16:15, 16:40, 17:05, 17:30, 17:55, 18:20, 18:45, 19:10, 19:35, 20:25, 21:15, 22:05, 23:05, 00:00.

26

Автостанция 07:25, 08:35, 10:50, 12:00, 13:10, 14:50, 16:00, 17:10, 18:20, 20:25, 21:35

п. Седкыркещ 08:00,09:10,11:25,12:35,13:45,15:25,16:35,17:45,18:55,21:00,22:10

28

ул. 65 лет Победы 09:30, 11:06, 11:54, 12:42, 13:30;

ТРЦ “Макси” 10:22, 11:58, 12:46, 13:34, 14:22

Интервал движения с 13:30 24 минуты

38

Рынок (ул. К. Маркса) 07:40,09:00,13:15,14:40,17:40,19:00;

Дырнос-3 08:20, 09:40,14:00,15:20,18:20,19:40.

44

Городской автовокзал 08:01, 08:20, 08:39

ул. Тентюковская 07:52, 08:49, 09:08

Интервал движения с 09:00 19 минут

46

Давпон в сторону ЖД вокзала 06:40,07:04,07:36,08:00,08:32;

Давпон в сторону Кочпона 06:39,07:11,07:43,08:15,08:47.

Интервал движения с 09:00 16 мнут

54

ЖДВ 05:40, 06:10, 06:42; ул. Славы 06:22, 06:50, 07:22.

Интервал движения с 07:30 час. 16 минут, с 21:10 30 минут.

103

Автостанция 10:00, 13:55, 16:15, 18:00;

Мырты-Ю 10:55, 14:50, 17:05, 18:50.

- с 02.01.2018г. по 08.01.2018г. режим работы на городских маршрутах установлен по расписанию выходного дня;

- маршрут № 29а «Городской автовокзал – МФЦ – м. Заречье» - с 03.01.2018г по расписанию.

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