Мэрия Сыктывкара информирует о работе общественного транспорта в новогодние праздники
31 декабря будут отменены вечерние рейсы на маршрутах:
№ 54 “ЖДВ – ул. Славы” временем отправления от ЖД вокзала в 23:10, от ул. Славы в 23:54
№ 25 “Пл. Габова – п. В. Максаковка” временем отправления от пл. Габова в 23:05, от п. В. Максаковка в 00:00
№ 18 "Пл. Габова - СЛПК" временем отправления от пл. Габова в 23:10, 23:40, от СЛПК в 23:47, 00:17;
№ 24 " Росгосстрах - п. В. Чов" временем отправления от Росгосстраха в 22:41, от Верхнего Чова в 23:16;
В новогоднюю ночь 01.01.2018 г в Эжвинском районе в период с 00:30 до 04:00 часов в связи с перекрытием ул. Славы - от пересечения с пр. Бумажников до пересечения с ул. Мира.
№№ 11, 27, 14, – Ухтинское шоссе – площадка на перекрёстке ул. Славы и пр. Бумажников – пр. Бумажников – ул. Маяковского – ул. Мира - далее по обычному маршруту.
№ 13 – ул. Мира – ул. Маяковского – пр. Бумажников (с остановкой напротив т/ц «Меркурий») - Ухтинское шоссе - далее по обычному маршруту.
Также сообщаем, что для жителей, проживающих на дачных обществах Эжвинского района, 1 января в 00.30 с дач будет организован рейс по маршруту №11 для участия в развлекательной программе в новогоднюю ночь на улице Славы.
На территории Сыктывкара в период с 00:30 до 06:50 часов будут выполняться рейсы на маршрутах №№ 1,5,15, 17, 18,19,20,23, 24, 25, 46 по расписанию:
|
Маршрут №18
|
Маршрут №17
|
Маршрут №5
|
Маршрут №46
|
Д.Мир
|
СЛПК
|
Росгосс
|
с/х Приго-
родный
|
Давпон
|
Аэропорт
|
Пединститут
|
Школа №33
|
00:30
|
01:15
|
01:05
|
01:05
|
01:00
|
01:00
|
01:15
|
01:15
|
01:00
|
01:45
|
01:30
|
01:30
|
01:30
|
01:30
|
01:45
|
01:45
|
01:30
|
02:15
|
01:55
|
01:55
|
02:00
|
02:00
|
02:15
|
02:15
|
02:00
|
02:45
|
02:20
|
02:20
|
02:30
|
02:30
|
02:45
|
02:45
|
02:30
|
03:15
|
02:45
|
02:45
|
03:00
|
03:00
|
03:15
|
03:15
|
03:00
|
03:45
|
03:10
|
03:10
|
03:30
|
03:30
|
03:45
|
03:45
|
03:30
|
04:15
|
03:35
|
03:35
|
04:00
|
04:00
|
04:15
|
04:15
|
04:00
|
04:45
|
04:00
|
04:00
|
04:30
|
04:30
|
04:45
|
04:45
|
04:30
|
05:15
|
04:25
|
04:25
|
05:00
|
05:00
|
05:15
|
05:15
|
05:00
|
05:45
|
04:50
|
04:50
|
|
|
05:45
|
05:45
|
05:30
|
06:15
|
05:15
|
05:15
|
|
|
|
|
06:00
|
06:50
|
05:40
|
05:40
|
|
|
|
|
Маршрут № 1
|
Маршрут № 15
|
ТРЦ «Мак-си»
|
ул. Петрозаводская
|
Нац. музей к школе № 33
|
Нац. Музей в сторону ТРЦ «Макси»
|
Школа № 33
|
Дет.мир
|
с/х Приго-родный
|
00:30
|
00:33
|
00:50
|
00:45
|
00:30
|
00:53
|
00:53
|
01:05
|
01:08
|
01:25
|
01:20
|
01:05
|
01:18
|
01:18
|
01:40
|
01:43
|
02:00
|
01:55
|
01:40
|
01:43
|
01:43
|
02:15
|
02:18
|
02:35
|
02:30
|
02:15
|
02:08
|
02:08
|
02:50
|
02:53
|
03:10
|
03:05
|
02:50
|
02:33
|
02:33
|
03:25
|
03:28
|
03:45
|
03:40
|
03:25
|
02:58
|
02:58
|
04:00
|
04:03
|
04:20
|
04:15
|
04:00
|
03:23
|
03:23
|
04:35
|
04:38
|
04:55
|
04:50
|
04:35
|
03:48
|
03:48
|
|
|
|
|
|
04:13
|
04:13
|
|
|
|
|
|
04:38
|
04:38
|
|
|
|
|
|
05:03
|
05:03
|
Маршрут № 20
|
Маршрут № 24
|
Опытная станция
|
Росгосстрах
|
Верхний Чов
|
Росгосстрах
|
00:30
|
00:45
|
01:10
|
00:40
|
01:15
|
01:30
|
02:10
|
01:40
|
02:00
|
02:15
|
03:10
|
02:40
|
02:45
|
03:00
|
|
|
Маршрут № 19
|
Маршрут № 19
|
Давпон - АТП-Центральная-
Строитель - Давпон
|
Давпон - ЖД вокзал – Строитель –Центральная - Давпон
|
Давпон
|
Центральная
|
Строитель
|
Давпон
|
Центральная
|
Строитель
|
00.30
|
00:45
|
00:55
|
00.30
|
00:45
|
00:55
|
01:05
|
01:20
|
01:30
|
01:05
|
01:20
|
01:30
|
01:40
|
01:55
|
02:05
|
01:40
|
01:55
|
02:05
|
02:15
|
02:30
|
02:40
|
02:15
|
02:30
|
02:40
|
02:50
|
03:05
|
03:15
|
02:50
|
03:05
|
03:15
|
03:25
|
03:40
|
03:50
|
03:25
|
03:40
|
03:50
|
04:00
|
04:15
|
04:25
|
04:00
|
04:15
|
04:25
|
04:35
|
04:50
|
05:00
|
04:35
|
04:50
|
05:00
|
Маршрут № 23
|
Маршрут № 25
|
П. Красно-затонский
|
Нац. музей
|
В.Макса-ковка
|
Выльты-дор в сторону города
|
Нац. музей
|
Выльты-дор в сторону Максаков-ки
|
01:00
|
01:30
|
02:00
|
01:40
|
01:55
|
02:20
|
02:40
|
02:30
|
03:00
|
03:00
|
03:15
|
03:40
|
04:00
|
03:30
|
04:00
|
04:20
|
04:35
|
05:00
|
05:20
|
04:30
|
05:00
|
05:40
|
05:55
|
06:10 сход
|
05:30 сход
- график работы автобусов на территории МО ГО «Сыктывкар»:
01.01.2018 года
|
№ маршрута
|
График работы
|
1
|
Школа № 33 06:50,08:05,09:15,10:25;
ТРЦ “Макси” 07:30,08:40,09:50,11:00.
Интервал движения с 10:30 до 13:30 20-35 минут, с 13:30 до 22:20 15-20 минут.
|
3
|
Аэровокзал 05:55, 06:45, 07:10, 07:35, 08:00, 08:25, 08:50, 09:15, 09:40, 10:05, 10:30, 10:55, 11:20, 11:45, 12:10, 12:35, 13:00, 13:25, 13:50, 14:15, 14:40, 15:05, 15:30, 15:55, 16:20, 16:45, 17:10, 17:35, 18:00, 18:25, 18:50, 19:40, 20:30;
с/х Пригородный 05:30, 06:20, 07:10, 07:35, 08:00, 08:25, 08:50, 09:15, 09:40, 10:05, 10:30, 10:55, 11:20, 11:45, 12:10, 12:35, 13:00, 13:25, 13:50, 14:15, 14:40, 15:05, 15:55, 15:30, 16:20, 16:45, 17:10, 17:35, 18:00, 18:25, 18:50, 19:15, 20:05, 20:55.
|
4
|
Городской автовокзал 06:37, 07:05, 07:33;
с/х Пригородный 06:23, 07:19, 07:47
Интервал движения с 08:00 - 28 минут
|
5
|
08:08, 08:40 Городской автовокзал; 08:40,09:12 Аэровокзал.
Интервал движения с 10:30 24-32 минут, с 12:30 16-24 минут.
|
6
|
Дырнос 10:51, 11:37, 12:23, 13:09, 13:55, 14:41, 15:27, 16:59, 17:45, 18:31, 19:17.
|
7
|
Городской автовокзал
05:58,06:58,07:56,08:54,09:52,10:50,11:48,12:46,13:44,14:42,15:40,16:38,17:36,18:34,19:35;
Школа № 33 06:31,07:29,08:27,09:25,10:23,11:21,12:19,13:17,14:15,15:13,16:11,17:09,18:07,19:07,20:05.
|
12
|
СЛПК 07:40, 09:20, 15:35, 17:15, 18:55, 20:35;
Автостанция 06:50, 08:30, 14:45, 16:25, 18:05, 19:45.
|
15
|
Городской автовокзал 08:38, 09:50, 10:22;
с/х “Пригородный” 07:46, 08:58, 09:30.
Интервал движения с 09:30 24 минуты, с 10:30 16 минут.
|
17
|
Кардиоцентр 08:06, 09:10, 10:06;
с/х “Пригородный” 07:10, 08:14, 09:10.
Интервал движения с 09:30 24 минуты, с 10:30 16 минут.
|
18
|
Пл. им. Габова 06:41, 07:13; СЛПК 07:18, 07:54.
Интервал движения с 07:30 час. 16 минут, с 21:30 30 минут.
|
19
|
Городской автовокзал в сторону ЖД вокзала 06:50,07:30,08:10,08:50,09:30;
Городской автовокзал в сторону Города Мастеров 06:50,07:30,08:10,08:50,09:30.
Интервалы движения с 09:30 20 мнут, с 15:30 до 18:00 10 минут, с 18:00 20 мнут
|
20
|
Опытная станция 10:56, 11:40, 12:24, 13:08, 13:52, 14:36, 15:20, 16:50, 17:38, 18:26, 19:12.
|
21
|
СЛТ 06:55, 08:05, 09:08, 15:20, 16:29, 17:40, 18:40
п. В. Чов 07:25, 08:35, 09:45, 15:56, 17:10, 18:10, 19:10.
|
23
|
Пл. им. Габова 06:44,07:54, 09:32;
п. г.т. Краснозатонский 07:19, 08:29, 10:07.
Интервал движения с 09:32 до 14:00 28 минут, с 14:00 до 19:00 14 минут, с 19:00 28 минут
|
23д
|
т/б “Лемью” 14:50, 18:50;
п. Краснозатонский (в сторону города) 15:08,16:55,19:05;
п. Краснозатонский (в сторону т/б “Лемью”) 14:33,18:26;
Давпон 13:32, 15:38, 17:25, 19:35;
ЦВК 13:50,15:56,17:43.
|
24
|
Росгосстрах 07:15,08:25,09:37,10:51,11:58,13:08,13:55,15:05,16:15,17:25,18:35,20:21,21:31,22:41;
Верхний Чов
07:50,09:00, 10:12, 11:26,12:33,13:43,14:30,15:40,16:50,18:00,19:10,20:56,22:06,23:16;
Верхнечовское кладбище 10:14, 11:28.
|
25
|
пл. им. Габова
06:15, 07:55, 09:10, 09:35, 10:25, 10:50, 11:15, 12:05, 12:30, 12:55, 13:45, 14:10, 14:35, 15:00, 15:25, 15:50, 16:15, 16:40, 17:05, 17:30, 17:55, 18:20, 18:45, 19:35, 20:25, 21:15, 22:10, 23:05.
п. В. Максаковка
07:05, 08:45, 10:00, 10:25, 11:15, 11:40, 12:05, 12:55, 13:20, 13:45, 14:35, 15:00, 15:25, 15:50, 16:15, 16:40, 17:05, 17:30, 17:55, 18:20, 18:45, 19:10, 19:35, 20:25, 21:15, 22:05, 23:05, 00:00.
|
26
|
Автостанция 07:25, 08:35, 10:50, 12:00, 13:10, 14:50, 16:00, 17:10, 18:20, 20:25, 21:35
п. Седкыркещ 08:00,09:10,11:25,12:35,13:45,15:25,16:35,17:45,18:55,21:00,22:10
|
28
|
ул. 65 лет Победы 09:30, 11:06, 11:54, 12:42, 13:30;
ТРЦ “Макси” 10:22, 11:58, 12:46, 13:34, 14:22
Интервал движения с 13:30 24 минуты
|
38
|
Рынок (ул. К. Маркса) 07:40,09:00,13:15,14:40,17:40,19:00;
Дырнос-3 08:20, 09:40,14:00,15:20,18:20,19:40.
|
44
|
Городской автовокзал 08:01, 08:20, 08:39
ул. Тентюковская 07:52, 08:49, 09:08
Интервал движения с 09:00 19 минут
|
46
|
Давпон в сторону ЖД вокзала 06:40,07:04,07:36,08:00,08:32;
Давпон в сторону Кочпона 06:39,07:11,07:43,08:15,08:47.
Интервал движения с 09:00 16 мнут
|
54
|
ЖДВ 05:40, 06:10, 06:42; ул. Славы 06:22, 06:50, 07:22.
Интервал движения с 07:30 час. 16 минут, с 21:10 30 минут.
|
103
|
Автостанция 10:00, 13:55, 16:15, 18:00;
Мырты-Ю 10:55, 14:50, 17:05, 18:50.
- с 02.01.2018г. по 08.01.2018г. режим работы на городских маршрутах установлен по расписанию выходного дня;
- маршрут № 29а «Городской автовокзал – МФЦ – м. Заречье» - с 03.01.2018г по расписанию.