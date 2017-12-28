Мэрия Сыктывкара информирует о работе общественного транспорта в новогодние праздники

31 декабря будут отменены вечерние рейсы на маршрутах:

№ 54 “ЖДВ – ул. Славы” временем отправления от ЖД вокзала в 23:10, от ул. Славы в 23:54

№ 25 “Пл. Габова – п. В. Максаковка” временем отправления от пл. Габова в 23:05, от п. В. Максаковка в 00:00

№ 18 "Пл. Габова - СЛПК" временем отправления от пл. Габова в 23:10, 23:40, от СЛПК в 23:47, 00:17;

№ 24 " Росгосстрах - п. В. Чов" временем отправления от Росгосстраха в 22:41, от Верхнего Чова в 23:16;

В новогоднюю ночь 01.01.2018 г в Эжвинском районе в период с 00:30 до 04:00 часов в связи с перекрытием ул. Славы - от пересечения с пр. Бумажников до пересечения с ул. Мира.

№№ 11, 27, 14, – Ухтинское шоссе – площадка на перекрёстке ул. Славы и пр. Бумажников – пр. Бумажников – ул. Маяковского – ул. Мира - далее по обычному маршруту.

№ 13 – ул. Мира – ул. Маяковского – пр. Бумажников (с остановкой напротив т/ц «Меркурий») - Ухтинское шоссе - далее по обычному маршруту.

Также сообщаем, что для жителей, проживающих на дачных обществах Эжвинского района, 1 января в 00.30 с дач будет организован рейс по маршруту №11 для участия в развлекательной программе в новогоднюю ночь на улице Славы.

На территории Сыктывкара в период с 00:30 до 06:50 часов будут выполняться рейсы на маршрутах №№ 1,5,15, 17, 18,19,20,23, 24, 25, 46 по расписанию:

Маршрут №18 Маршрут №17 Маршрут №5 Маршрут №46 Д.Мир СЛПК Росгосс с/х Приго- родный Давпон Аэропорт Пединститут Школа №33 00:30 01:15 01:05 01:05 01:00 01:00 01:15 01:15 01:00 01:45 01:30 01:30 01:30 01:30 01:45 01:45 01:30 02:15 01:55 01:55 02:00 02:00 02:15 02:15 02:00 02:45 02:20 02:20 02:30 02:30 02:45 02:45 02:30 03:15 02:45 02:45 03:00 03:00 03:15 03:15 03:00 03:45 03:10 03:10 03:30 03:30 03:45 03:45 03:30 04:15 03:35 03:35 04:00 04:00 04:15 04:15 04:00 04:45 04:00 04:00 04:30 04:30 04:45 04:45 04:30 05:15 04:25 04:25 05:00 05:00 05:15 05:15 05:00 05:45 04:50 04:50 05:45 05:45 05:30 06:15 05:15 05:15 06:00 06:50 05:40 05:40

Маршрут № 1 Маршрут № 15 ТРЦ «Мак-си» ул. Петрозаводская Нац. музей к школе № 33 Нац. Музей в сторону ТРЦ «Макси» Школа № 33 Дет.мир с/х Приго-родный 00:30 00:33 00:50 00:45 00:30 00:53 00:53 01:05 01:08 01:25 01:20 01:05 01:18 01:18 01:40 01:43 02:00 01:55 01:40 01:43 01:43 02:15 02:18 02:35 02:30 02:15 02:08 02:08 02:50 02:53 03:10 03:05 02:50 02:33 02:33 03:25 03:28 03:45 03:40 03:25 02:58 02:58 04:00 04:03 04:20 04:15 04:00 03:23 03:23 04:35 04:38 04:55 04:50 04:35 03:48 03:48 04:13 04:13 04:38 04:38 05:03 05:03

Маршрут № 20 Маршрут № 24 Опытная станция Росгосстрах Верхний Чов Росгосстрах 00:30 00:45 01:10 00:40 01:15 01:30 02:10 01:40 02:00 02:15 03:10 02:40 02:45 03:00 Маршрут № 19 Маршрут № 19 Давпон - АТП-Центральная- Строитель - Давпон Давпон - ЖД вокзал – Строитель –Центральная - Давпон Давпон Центральная Строитель Давпон Центральная Строитель 00.30 00:45 00:55 00.30 00:45 00:55 01:05 01:20 01:30 01:05 01:20 01:30 01:40 01:55 02:05 01:40 01:55 02:05 02:15 02:30 02:40 02:15 02:30 02:40 02:50 03:05 03:15 02:50 03:05 03:15 03:25 03:40 03:50 03:25 03:40 03:50 04:00 04:15 04:25 04:00 04:15 04:25 04:35 04:50 05:00 04:35 04:50 05:00

Маршрут № 23 Маршрут № 25 П. Красно-затонский Нац. музей В.Макса-ковка Выльты-дор в сторону города Нац. музей Выльты-дор в сторону Максаков-ки 01:00 01:30 02:00 01:40 01:55 02:20 02:40 02:30 03:00 03:00 03:15 03:40 04:00 03:30 04:00 04:20 04:35 05:00 05:20 04:30 05:00 05:40 05:55 06:10 сход 05:30 сход

- график работы автобусов на территории МО ГО «Сыктывкар»:

01.01.2018 года

№ маршрута График работы 1 Школа № 33 06:50,08:05,09:15,10:25; ТРЦ “Макси” 07:30,08:40,09:50,11:00. Интервал движения с 10:30 до 13:30 20-35 минут, с 13:30 до 22:20 15-20 минут. 3 Аэровокзал 05:55, 06:45, 07:10, 07:35, 08:00, 08:25, 08:50, 09:15, 09:40, 10:05, 10:30, 10:55, 11:20, 11:45, 12:10, 12:35, 13:00, 13:25, 13:50, 14:15, 14:40, 15:05, 15:30, 15:55, 16:20, 16:45, 17:10, 17:35, 18:00, 18:25, 18:50, 19:40, 20:30; с/х Пригородный 05:30, 06:20, 07:10, 07:35, 08:00, 08:25, 08:50, 09:15, 09:40, 10:05, 10:30, 10:55, 11:20, 11:45, 12:10, 12:35, 13:00, 13:25, 13:50, 14:15, 14:40, 15:05, 15:55, 15:30, 16:20, 16:45, 17:10, 17:35, 18:00, 18:25, 18:50, 19:15, 20:05, 20:55. 4 Городской автовокзал 06:37, 07:05, 07:33; с/х Пригородный 06:23, 07:19, 07:47 Интервал движения с 08:00 - 28 минут 5 08:08, 08:40 Городской автовокзал; 08:40,09:12 Аэровокзал. Интервал движения с 10:30 24-32 минут, с 12:30 16-24 минут. 6 Дырнос 10:51, 11:37, 12:23, 13:09, 13:55, 14:41, 15:27, 16:59, 17:45, 18:31, 19:17. 7 Городской автовокзал 05:58,06:58,07:56,08:54,09:52,10:50,11:48,12:46,13:44,14:42,15:40,16:38,17:36,18:34,19:35; Школа № 33 06:31,07:29,08:27,09:25,10:23,11:21,12:19,13:17,14:15,15:13,16:11,17:09,18:07,19:07,20:05. 12 СЛПК 07:40, 09:20, 15:35, 17:15, 18:55, 20:35; Автостанция 06:50, 08:30, 14:45, 16:25, 18:05, 19:45. 15 Городской автовокзал 08:38, 09:50, 10:22; с/х “Пригородный” 07:46, 08:58, 09:30. Интервал движения с 09:30 24 минуты, с 10:30 16 минут. 17 Кардиоцентр 08:06, 09:10, 10:06; с/х “Пригородный” 07:10, 08:14, 09:10. Интервал движения с 09:30 24 минуты, с 10:30 16 минут. 18 Пл. им. Габова 06:41, 07:13; СЛПК 07:18, 07:54. Интервал движения с 07:30 час. 16 минут, с 21:30 30 минут. 19 Городской автовокзал в сторону ЖД вокзала 06:50,07:30,08:10,08:50,09:30; Городской автовокзал в сторону Города Мастеров 06:50,07:30,08:10,08:50,09:30. Интервалы движения с 09:30 20 мнут, с 15:30 до 18:00 10 минут, с 18:00 20 мнут 20 Опытная станция 10:56, 11:40, 12:24, 13:08, 13:52, 14:36, 15:20, 16:50, 17:38, 18:26, 19:12. 21 СЛТ 06:55, 08:05, 09:08, 15:20, 16:29, 17:40, 18:40 п. В. Чов 07:25, 08:35, 09:45, 15:56, 17:10, 18:10, 19:10. 23 Пл. им. Габова 06:44,07:54, 09:32; п. г.т. Краснозатонский 07:19, 08:29, 10:07. Интервал движения с 09:32 до 14:00 28 минут, с 14:00 до 19:00 14 минут, с 19:00 28 минут 23д т/б “Лемью” 14:50, 18:50; п. Краснозатонский (в сторону города) 15:08,16:55,19:05; п. Краснозатонский (в сторону т/б “Лемью”) 14:33,18:26; Давпон 13:32, 15:38, 17:25, 19:35; ЦВК 13:50,15:56,17:43. 24 Росгосстрах 07:15,08:25,09:37,10:51,11:58,13:08,13:55,15:05,16:15,17:25,18:35,20:21,21:31,22:41; Верхний Чов 07:50,09:00, 10:12, 11:26,12:33,13:43,14:30,15:40,16:50,18:00,19:10,20:56,22:06,23:16; Верхнечовское кладбище 10:14, 11:28. 25 пл. им. Габова 06:15, 07:55, 09:10, 09:35, 10:25, 10:50, 11:15, 12:05, 12:30, 12:55, 13:45, 14:10, 14:35, 15:00, 15:25, 15:50, 16:15, 16:40, 17:05, 17:30, 17:55, 18:20, 18:45, 19:35, 20:25, 21:15, 22:10, 23:05. п. В. Максаковка 07:05, 08:45, 10:00, 10:25, 11:15, 11:40, 12:05, 12:55, 13:20, 13:45, 14:35, 15:00, 15:25, 15:50, 16:15, 16:40, 17:05, 17:30, 17:55, 18:20, 18:45, 19:10, 19:35, 20:25, 21:15, 22:05, 23:05, 00:00. 26 Автостанция 07:25, 08:35, 10:50, 12:00, 13:10, 14:50, 16:00, 17:10, 18:20, 20:25, 21:35 п. Седкыркещ 08:00,09:10,11:25,12:35,13:45,15:25,16:35,17:45,18:55,21:00,22:10 28 ул. 65 лет Победы 09:30, 11:06, 11:54, 12:42, 13:30; ТРЦ “Макси” 10:22, 11:58, 12:46, 13:34, 14:22 Интервал движения с 13:30 24 минуты 38 Рынок (ул. К. Маркса) 07:40,09:00,13:15,14:40,17:40,19:00; Дырнос-3 08:20, 09:40,14:00,15:20,18:20,19:40. 44 Городской автовокзал 08:01, 08:20, 08:39 ул. Тентюковская 07:52, 08:49, 09:08 Интервал движения с 09:00 19 минут 46 Давпон в сторону ЖД вокзала 06:40,07:04,07:36,08:00,08:32; Давпон в сторону Кочпона 06:39,07:11,07:43,08:15,08:47. Интервал движения с 09:00 16 мнут 54 ЖДВ 05:40, 06:10, 06:42; ул. Славы 06:22, 06:50, 07:22. Интервал движения с 07:30 час. 16 минут, с 21:10 30 минут. 103 Автостанция 10:00, 13:55, 16:15, 18:00; Мырты-Ю 10:55, 14:50, 17:05, 18:50.

- с 02.01.2018г. по 08.01.2018г. режим работы на городских маршрутах установлен по расписанию выходного дня;

- маршрут № 29а «Городской автовокзал – МФЦ – м. Заречье» - с 03.01.2018г по расписанию.

