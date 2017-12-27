«Монди СЛПК» остается надёжным социальным партнёром мэрии Сыктывкара

«Монди СЛПК» в рамках соглашения о сотрудничестве с городским округом направил в 2017 году пять миллионов рублей на реализацию в Сыктывкаре социально-значимых проектов.

Объём поддержки позволил реализовать целый ряд мероприятий, направленных на развитие самых разных сфер города – от городской инфраструктуры и поддержки талантливых детей и педагогов до летнего трудоустройства юных жителей Сыктывкара.

Так, в рамках социального партнерства школьники города были вовлечены в различные программы оздоровления, отдыха и занятости. В период летних каникул на базе Дворца творчества детей и учащейся молодежи за счет средств акционерного общества «Монди СЛПК» была организована работа трудовых отрядов «Юнармия» и «Российское движение школьников», в которых работали 268 учащихся.

Кроме этого, при активном участии «Монди СЛПК» администрацией города сформирован фонд поддержки талантливых учителей Сыктывкара, демонстрирующих достижения в педагогической деятельности, и лучших учащихся, достигших высоких успехов в учебе, научной, творческой, спортивной и общественной деятельности.

В 2017 году поощрения получили 39 учителей, в том числе 12 молодых педагогов, и 85 учащихся образовательных организаций города.

Следующим мероприятием в рамках соглашения стало приобретение для нового здания Дома культуры «Волна» современного комплекта звукового оборудования, которое активно используется во время мероприятий и концертов творческих коллективов.

Отдельный блок работы с комбинатом в этом году был сосредоточен на формировании комфортной городской среды. Благодаря финансовой поддержке АО «Монди СЛПК» и других социальных партнеров удалось украсить в канун Нового года современной светодиодной иллюминацией Коммунистическую улицу - от железнодорожного вокзала до Центрального универмага.