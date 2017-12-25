Меры безопасности рядом с технологическими объектами коммунальных служб

Уважаемые сыктывкарцы!

Помните, что теплотрассы, люки тепловых камер, канализационных колодцев и другие технологические объекты коммунальных служб – зона повышенного риска! Особенно часто жертвами чрезвычайных происшествий на этих объектах становятся дети и подростки. Также нередко происходят повреждения наземных теплотрасс в результате действий водителей автотранспорта.

В целях предотвращения несчастных случаев администрация МО ГО «Сыктывкар» и Сыктывкарские тепловые сети просят вас:

При обнаружении незакрытых или поврежденных люков камер или колодцев, сильного парения из них, выхода воды на поверхность, проседания грунта либо обрушении дорожного покрытия, не приближайтесь к поврежденным объектам. Немедленно сообщайте о них в городскую дежурную службу (112, 05) или в Сыктывкарские тепловые сети (тел. 24-15-70) Родители, постоянно разъясняйте детям опасность нахождения рядом с технологическими объектами коммунальных служб и недопустимость игр в местах, для этого не предназначенных (угрозу падения в канализационные колодцы и тепловые камеры, получения ожогов, травм); Водители личных автотранспортных средств и общественного транспорта! Избегайте проезда и стоянки на тепловых камерах, люках, колодцах! Увидев впереди парение, открытый люк, сбавьте скорость. Проезжая рядом с ограждениями, за которыми ведутся земляные и ремонтные работы, будьте внимательны и осторожны.

Проявляйте бдительность и неравнодушие, предупреждайте детей, играющих вблизи технологических объектов, об опасности для их жизни и здоровья!