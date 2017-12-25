В Сыктывкаре в связи с проведением новогодних мероприятий будет временно закрыто движение транспорта

Перекрытие движения транспорта коснется следующих улиц:

- от дома № 133 по улице Интренациональной в сторону дома № 10 по улице Коммунистической (стоянка Ростелекома) с 26 декабря 2017 года с 06.00 часов до 27 декабря 2017 года 20.00 часов на время проведения ярмарки «Новогодний калейдоскоп»;

- по улице Ленина от улицы Бабушкина до улицы Куратова 26 декабря 2017 года с 08.00 часов до 12.00 часов на время проведения открытия главной ёлки Сыктывкара на Стефановской площади;

- по улице Коммунистической от улицы Советской до улицы Ленина 26 декабря 2017 года с 08.00 часов до 12.00 часов и 31 декабря 2017 года с 20.00 часов до 04.00 часов 1 января 2018 года;

- по улице Ленина от улицы Бабушкина до улицы Куратова 31 декабря 2017 года с 20.00 часов до 04.00 часов 1 января 2018 года;

- от дома № 133 по улице Интернациональной в сторону дома № 10 по улице Коммунистической 31 декабря 2017 года с 20.00 часов до 04.00 часов 1 января 2018 года.