Сыктывкарский Водоканал сообщает об отключении холодного водоснабжения в поселке Верхний Чов

Отключение холодного водоснабжения в связи с проведением ремонтных работ на водопроводных сетях будет произведено 26 декабря с 09.00 ч. до 16.00 ч. в п. Верхний Чов по следующим адресам:

ОАО «Комитекс», ИК1, ИК»25, СИЗО1, Котельная В. Чов 82, Скотный Двор1, База ООО «Леском- дсп», Мазутно-Насосная;

Верхний Чов: д.15, 16, 17, 17/1, 17 «А», 18, 20, 21, 22, 23, 23/4, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 35, 36, 47, 50, 52, 53, 54, 55, 55/1, 56, 57, 58, 60, 60/1, 60/2, 61, 62, 63, 64, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 80, 82, 89, 95.

ул. 1 Промышленная: д. 32, 78.

ул. 2 Промышленная: д. 15, 38, 42, 44/2, 46, 72.

ул. 4 Промышленная: д. 10, 11, 32, 58.