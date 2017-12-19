Более трех тысяч сыктывкарцев в 2017 году выполнили комплекс ГТО

В 2017 году завершается реализация третьего этапа Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», внедряемого в России с 2014 года. В Сыктывкаре стабильно растет количество людей, присоединившихся к выполнению норм ГТО.

Руководитель муниципального центра тестирования ВФСК «ГТО» Ольга Мартынова отметила восходящую динамику по полугодиям. По ее мнению, причина кроется в моде на здоровый образ жизни: «Комплекс ГТО – это основной показатель физического здоровья населения. Он способствует приобщению к занятиям спортом и фиксирует рост количества желающих заниматься физической культурой», - заключает О. Мартынова.

В 2017 году более трех тысяч сыктывкарцев выполнили тесты комплекса ГТО, каждый третий – на бронзовые, серебряные и золотые знаки отличия. К выполнению норм присоединились как школьники младших параллелей, так и физкультурники со стажем. Самым опытным обладателем значка стал 83-летний заслуженный работник Республики Коми Юрий Солонин, получивший «золото» в одиннадцатой, наивысшей, возрастной ступени.

«Я каждые выходные хожу на лыжах. Пять километров – привычная дистанция. Бывает, к концу сезона прохожу и по десятке. Плавание так же не показалось трудным. Остальные нормативы пришлось подтянуть. Все-таки в моем возрасте поднимание туловища из положения лежа на спине, сгибание и разгибание рук в упоре лежа и наклоны вперед требуют определенной тренировки. Я по профессии преподаватель, рассказываю студентам на лекциях о пользе здорового образа жизни и на деле показываю положительный пример. К тому же, получив знак отличия, поддерживаю себя в форме, двигаюсь вперед и не сдаю позиции», - рассказывает Юрий Солонин.

*** Напомним, комплекс ГТО стал реализовываться в 2014-2015 годах, когда была разработана нормативно-правовая база и определены пилотные регионы для внедрения комплекса. В 2016 году по всей стране школьники выполняли комплекс ГТО уже на знак отличия, а воспитанники детских садов и взрослое население в тестовом режиме подключились к комплексу. Уходящий год запомнится тем, что комплекс охватил абсолютно все категории населения.

ГТО сегодня состоит из 11 возрастных ступеней и включает в себя рекомендации к недельному двигательному режиму. Испытания разделены на обязательные и по выбору. Существует возможность проявить себя в национальных видах спорта. Предусмотрена система поощрения тех, кто успешно выполнил испытания. Наличие знака ГТО учитывается при поступлении в вузы и добавляет баллы к ЕГЭ и вступительным экзаменам, а студентам, имеющим золотой знак отличия, может быть назначена повышенная стипендия. Меру поощрения для экономически активного населения определяет работодатель. Положительный опыт имеют уже несколько столичных организаций.

Заниматься спортом можно в одном из шести тренажерных залов на базе городских спортшкол, игровые виды доступны в школах олимпийского резерва, а любители плавания имеют возможность посещать большую и малую ванны бассейна «Орбита». Полные списки дней открытых дверей и расписание бесплатных занятий публикуются на сайте Министерства физической культуры и спорта Республики Коми в разделе «Акции, конкурсы».