Дворцу творчества и учащейся молодежи Сыктывкара – 80 лет

Праздничный вечер-концерт в честь юбилея учреждения состоялся в Гимназии искусств при Главе Республики Коми им. Ю.А. Спиридонова. На мероприятии собрались представители органов власти, педагоги, ветераны педагогического труда, учащиеся, выпускники и родители.

Заместитель министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми Максим Ганов передал сердечные поздравления и благодарность за добросовестный труд от имени заместителя Председателя Правительства Республики Коми - министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми Натальи Михальченковой и вручил ведомственные награды.

В свою очередь заместитель Председателя Государственного Совета Республики Коми Валентина Жиделева выразила признательность директору Дворца творчества Татьяне Астархановой за большой вклад в воспитание творческого подрастающего поколения сыктывкарцев и пожелала дальнейшего развития и процветания.

Мэр города Валерий Козлов присоединился к поздравлениям в адрес коллектива Дворца творчества с юбилеем и выразил признательность педагогам. При этом он отметил, что в годы своей юности тоже ходил на занятия во Дворец и сейчас с теплом вспоминает это время.

Также В. Козлов вручил лучшим педагогам почетные грамоты от имени администрации города.

На праздничном концерта с вокально-хореографическими номерами выступили воспитанники Дворца творчества.

*** Дворец пионеров был открыт в 1937 года, за этот период более 150 тысяч юных сыктывкарцев занимались в различных творческих и спортивных объединениях.

Сегодня учреждение реализует более 180 дополнительных общеобразовательных программ, в том числе для одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья.