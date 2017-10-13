В Сыктывкаре состоялся торжественный вечер, посвященный 70-летию команды «Строитель»

Торжественное мероприятие прошло сегодня в концертном зале «Сыктывкар».

Глава МО ГО «Сыктывкар» – руководитель администрации Валерий Козлов в своем приветственном слове пожелал всему тренерскому составу, ветеранам и действующим игрокам команды «Строитель» как можно больше позитива, крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и новых побед под сине-белым знаменем и продолжения взаимодействия с мэрией Сыктывкара по реализации совместных социально значимых акций.

Напомним, администрация города много лет тесно сотрудничает с командой, проводит совместные социально значимые акции. Так, летом этого года в рамках проекта «70 добрых дел», приуроченного к юбилею хоккейного клуба, спортсмены помогли в проведении ремонтных работ на территории столичных детских садов № 88 и № 43. Силами команды было проведено выравнивание земли на детских площадках, установлены опоры ограждения и проведены подготовительные земляные работы под укладку бордюров.

Поздравительные слова в адрес «Строителя» прозвучали от Заместителя Председателя Правительства Республики Коми – министра сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми Анатолия Князева, который поблагодарил руководство клуба и отметил, что месяц назад было принято решение о проведении первенства мира по хоккею с мячом в 2021 году в столице Коми.

В ходе праздника состоялся экскурс в историю становления и развития в республике хоккея с мячом, вместе с которым начиналась история клуба «Строитель». Особый акцент был сделан на дне сегодняшнем команды. В частности, в рамках реализации стратегии развития хоккея с мячом в Республике Коми за полтора года «Строителю» удалось перейти из высшей лиги в суперлигу, провести в Сыктывкаре суперкубок России и первенство мира среди юниоров.

Также ценные подарки получили ветераны команды, заслуженные тренеры и игроки. Мероприятие сопровождалось выступлениями творческих коллективов города.