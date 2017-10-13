В Сыктывкаре завершается ремонт дворовых территорий в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды»

Соответствующую информацию озвучил сегодня мэр Сыктывкара Валерий Козлов в ходе заседания межведомственной комиссии по обеспечению реализации данного приоритетного проекта, прошедшего под председательством Первого заместителя Председателя Правительства Республики Коми Ларисы Максимовой.

Столичный градоначальник пояснил, что всего в рамках проекта в 2017 году в Сыктывкаре был запланирован ремонт 52 дворов, в том числе 22 двора в Эжвинском районе.

«По состоянию на сегодня произведено асфальтирование в 51 дворовой территории, выполнена установка скамеек и урн в 22 дворах из 25 запланированных, установлена одна детская площадка. Замена светильников будет произведена до конца октября», - отметил Валерий Козлов.

В план благоустройства общественных территорий в 2017 году в рамках реализации проекта также вошли 10 объектов: два парка, два бульвара и шесть пешеходных зонах. На шести объектах работы уже выполнены.

«При реализации проекта на территории города Сыктывкара особое внимание уделяется информированию граждан и вовлечению их в принятие решений по благоустройству и проведению работ. На сайте администрации создан специальный раздел «Проект городская среда», где можно всем желающим получить актуальную информацию по реализации проекта. Также ход ремонтных работ активно освещается в средствах массовой информации», - отметил Валерий Козлов.

Как подчеркнул мэр города, в настоящий момент идёт приём заявок от жителей Сыктывкара на включение дворовых и общественных территорий в план реализации программы на 2018 год.

Общий объем финансирования реализации приоритетного проекта по городу Сыктывкару, из всех бюджетных источников, в 2017 году составляет 177,72 млн. рублей.

С презентацией к докладу В.В.Козлова вы можете ознакомиться в приложенном файле.