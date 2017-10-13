В Сыктывкаре поздравили работников дорожной отрасли с 95-летним юбилеем

В честь юбилея состоялся праздничный концерт в Коми республиканской филармонии.

От имени администрации города и от себя лично дорожников поздравил мэр Сыктывкара Валерий Козлов. Он выразил им признательность за вклад в развитие безопасной и комфортной дорожной инфраструктуры нашего региона и пожелал всем работникам дорожной отрасли республики крепкого здоровья, благополучия в семье, счастья, новых достижений в работе на благо Республики Коми и её жителей.

Также благодарность работникам дорожной отрасли выразили заместитель Председателя Правительства Республики Коми — министр строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства региона Константин Лазарев и Председатель Государственного Совета Республики Коми Надежда Дорофеева, которая отметила, что труд дорожников связан с каждым из нас, поскольку все мы водители, пассажиры и пешеходы. Она поблагодарила всех собравшихся за вклад в развитие стратегической отрасли Коми, пожелала новых километров, тепла в домах и сердцах.

В ходе торжественного мероприятия лучшим работникам дорожного хозяйства вручили республиканские, городские и ведомственные награды.