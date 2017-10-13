Срок подачи заявок на благоустройство общественных территорий в Эжвинском районе продлевается до 13 ноября 2017 года

Уважаемые жители Эжвинского района, сообщаем вам о продлении срока подачи заявок о включении в программу «Формирование комфортной городской среды на территории МО ГО «Сыктывкар» наиболее посещаемой общественной территории в Эжвинском районе, подлежащей благоустройству в 2018-2022 годах.

Прием заявок в письменном виде с прилагаемыми к ней документами (см. ниже) осуществляется в здании администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» в рабочие дни в каб. № 26 и 27 до 13 ноября включительно.

Напомним, к заявке заявитель вправе приложить эскизный проект благоустройства с указанием перечня работ по благоустройству, перечня объектов благоустройства, предлагаемых к размещению на общественной территории, визуальное изображение (фото, видео, рисунки и т.д.).

Заявки, поступившие после срока окончания их приема, не учитываются.

Форма заявки и более подробная информация в Постановлении http://ezhvakomi.ru/news_info/335961.

Телефоны для справок: 62-69-84, 62-87-35.