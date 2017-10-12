В Сыктывкаре стартовал месячник «Сыктывкар-60 Плюс»

Комплекс мероприятий проходит в рамках регионального форума «60 плюс» и посвящен представителям старшего поколения.

В рамках месячника запланирован широкий спектр мероприятий, направленный на вовлечение пожилых людей в активное участие в жизни города.

В частности, запланированы сдача норм ГТО «Третий возраст», выставка товаров и услуг для людей старшего поколения «Экспо-Золотое время», дни открытых дверей в спортивных учреждениях города.

Также горожане старшего возраста смогут проверить себя в блиц-турнире по шахматам, посетить киновечера и встретиться с друзьями в ретро-клубе.

Закрытие месячника «Сыктывкар-60 Плюс» состоится 13 ноября в администрации города в концертном зале «Сыктывкар».