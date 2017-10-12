Из 12 городов России поступило 21 работа на конкурс по разработке архитектурной концепции набережной в Кировском парке

Мэр Сыктывкара Валерий Козлов поблагодарил конкурсантов за проявленный интерес и представленные работы.

«Проекты самые разнообразные – от простых и функциональных до весьма сложных и дорогостоящих. Перед конкурсной комиссией стоит сложная задача – определить победителя при соблюдении оптимального баланса между эстетикой проекта и возможностями его реализации», – подчеркнул Валерий Козлов.

Главный архитектор Сыктывкара Владимир Рунг также отметил, что поступившие работы отличаются уровнем подачи.

«Радует широкая география, количество и качество представленных работ. При этом хотелось бы видеть больше работ от местных архитекторов, дизайнеров и проектировщиков», – пояснил Владимир Рунг.

В конкурсном отборе участвуют работы претендентов из Челябинска, Кирова, Сыктывкара, Ростова-на-Дону, Белгорода, Москвы, Пензы, Новосибирска, Воронежа, Нальчика, Самары и Казани. При этом из Москвы, Казани и Сыктывкара поступило три работы, по две – из Ростова-на-Дону, Белгорода, Кирова и Казани.

Приём конкурсных работ завершился 10 октября. Итоги конкурса будут объявлены в срок до 25 октября. В настоящее время конкурсная комиссия приступила к рассмотрению проектов. Конкурсные работы также пройдут через процедуру народного интернет-голосования, итоги которого будут учитываться конкурсной комиссией при определении победителя конкурса.

Напомним, приём заявок на участие в конкурсе мэрии Сыктывкара на разработку архитектурной концепции набережной в парке им.С.М.Кирова проводился с 10 августа по 10 октября. Свои работы могли представить профессиональные художники, дизайнеры, архитекторы, студенты различных образовательных учреждений высшего, среднего профессионального образования, которые создавали свои проекты с учётом творческих работ жителей города - победителей конкурса по оформлению набережной среди, итоги которого подвели в августе этого года.