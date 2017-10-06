С 1 октября в Сыктывкаре изменилось расписание движения речного транспорта

Коррективы внесены в связи с сокращением светлого времени суток, числа пассажиров и перевозимого транспорта в период межсезонья. Вместе с тем, при полной загрузке парома и наличии для перевозки автотранспорта на берегу, в том числе автомобилей экстренных служб, суда отправляются вне расписания.

Маршрут Тип перевозок Расписание на 2017 г. п. Седкыркещ- м. Алешино перевозка автотранспорта из п. Седкыркещ: 6:00; 7:00; 8:00; 9:00; 10:00; 11:00; 12:00;13:00;14:00; 15:00; 16:00;17:00; 18:00; 19:00; 20:00; 21:00. из м. Алешино: 6:30; 7:30; 8:30; 9:30; 10:30; 11:30;12:30; 13:30;14:30; 15:30; 16:30; 17:30; 18:30; 19:30; 20:30;21:30.