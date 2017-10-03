«Сыктывкарские тепловые сети» информируют об ограничении движения на улицах Карла Маркса, Куратова и Петрозаводской в Сыктывкаре

В связи с производством «Сыктывкарскими тепловыми сетями» Филиалом «Коми» ПАО «Т Плюс» земляных работ с 04 по 05 октября 2017 года ограничивается движение автотранспорта на 1/2 ширины проезжей части по ул. Карла Маркса, в районе дома № 207 и по ул. Куратова, в районе дома № 87.

Также ограничение коснется 1/2 ширины проезжей части по ул. Петрозаводской, в районе дома № 40 с 03 по 16 октября 2017 года.