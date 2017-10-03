Ветеранов администрации Сыктывкара поздравили с Международным днём пожилых людей

Сегодня состоялся официальный приём главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации, приуроченный к данному празднику.

Около 50 человек, отдавшие работе в мэрии часть своей жизни, получили поздравления от столичного градоначальника Валерия Козлова, который поблагодарил ветеранов администрации за труд на благо города.

«Вы являетесь нашими мудрыми наставниками, мы всегда рады видеть вас и принять ваши оценки и советы по развитию Сыктывкара», - отметил Валерий Козлов.

Также ветеранов администрации поздравила спикер городского совета Анна Дю, которая отметила высокую значимость труда предшественников в вопросах развития Сыктывкара сегодня.