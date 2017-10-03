В Сыктывкаре завершены работы по монтажу двух остановочных комплексов на улице Панева

03.10.2017   Сыктывкар

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Остановки установлены по просьбам жителей нового жилого микрорайона столицы Коми, которые вынуждены были добираться до ближайшего остановочного комплекса по проезжей части, что небезопасно, особенно для детей. Сегодня для них созданы нормальные условия для ожидания автобуса.

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В мэрии Сыктывкара сдержали обещание, данное новоселам, и значительно ускорили процесс закупки и установки остановок, внеся изменения в планы и направив на эти цели около двух миллионов рублей.

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Помимо остановочных комплексов на улице Панева оборудованы специальные «карманы» для заезда автобусов. На этой неделе остановки доукомплектованы сиденьями, обшиты пластиком.

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