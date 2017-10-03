О работе оперативного штаба по мониторингу и оперативному реагированию на изменение конъюнктуры продовольственного рынка

Администрация МО ГО «Сыктывкар» информирует, что на территории города продолжает функционировать Оперативный штаб по мониторингу и оперативному реагированию на изменение конъюнктуры рынка (ОШ). Одна из задач ОШ – мониторинг цен на определенную группу продовольственных товаров и лекарственных препаратов. По итогам выборочного мониторинга по группе продовольственных товаров в сентябре зафиксировано незначительное повышение цен на огурцы свежие (5,5%), томаты свежие (4,45%), перец сладкий (7,27%), бананы (6,69%). Основными причинами роста цен являются повышение закупочных цен у поставщиков; смена ассортимента учитываемой продукции; окончание проводимых акций; сезонность.

Телефоны «горячей линии»: УФАС (8212) 21-41-29; ОШ РК (8212) 25-53-71; ОШ администрации МО ГО «Сыктывкар» (8212) 29-41-80.