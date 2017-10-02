В Сыктывкаре стартовала осенняя призывная кампания

Сегодня на мероприятия, связанные с призывом на военную службу, явилось более 50 сыктывкарцев. В первом дне работы призывной комиссии принял участие её председатель – мэр Сыктывкара Валерий Козлов.

В частности, градоначальник поучаствовал в процедуре вручения повесток на отправку к местам прохождения военной службы. Мэр города пожелал ребятам вынести максимум пользы из времени, проведённого в армии, призвал быть уверенными в собственных силах и выразил уверенность, что каждый из призывников найдёт на службе верных друзей.

Призывная кампания продлится до 31 декабря. Призывники из Сыктывкара пополнят ряды Северного флота, Сухопутных войск, Национальной гвардии, Воздушно-космических сил и различных родов войск Западного военного округа.