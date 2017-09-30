В Сыктывкаре чествовали людей старшего возраста

30.09.2017   Сыктывкар

Сегодня в столице Коми состоялось торжественное мероприятие по случаю празднования Международного дня пожилых людей.

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Пенсионеров города, ветеранов труда, участников различных ветеранских организаций поздравил мэр Сыктывкара Валерий Козлов, который поблагодарил представителей старшего поколения за активную жизненную позицию, любовь к Сыктывкару и Республике Коми.

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Отдельные слова благодарности градоначальник выразил председателю Сыктывкарского городского совета ветеранов войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов Владимиру Пыстину.

«С каждым годом мы всё сильнее и сильнее ощущаем результаты работы ветеранского актива, которые выражаются в реализации различных проектов и красочных мероприятиях. Спасибо Вам за это», - отметил Валерий Козлов.

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Владимир Пыстин поблагодарил мэрию Сыктывкара и ряд предприятий города за многолетнюю поддержку ветеранского движения, а также пожелал всем пенсионерам города активного долголетия.

Также присутствовавших поздравили Министр труда, занятости и социальной защиты Республики Коми Илья Семяшкин, заместитель председателя Совета МО ГО «Сыктывкар» Иван Михальченков и архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский Питирим.

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В ходе официальной части были вручены различные награды представителям ветеранских организаций и предприятий-партнёров Сыктывкарского городского совета ветеранов войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов.

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Мероприятие продолжилось красочным концертом с участием городских и республиканских артистов и творческих коллективов.

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