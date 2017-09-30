В Сыктывкаре чествовали людей старшего возраста

Сегодня в столице Коми состоялось торжественное мероприятие по случаю празднования Международного дня пожилых людей.

Пенсионеров города, ветеранов труда, участников различных ветеранских организаций поздравил мэр Сыктывкара Валерий Козлов, который поблагодарил представителей старшего поколения за активную жизненную позицию, любовь к Сыктывкару и Республике Коми.

Отдельные слова благодарности градоначальник выразил председателю Сыктывкарского городского совета ветеранов войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов Владимиру Пыстину.

«С каждым годом мы всё сильнее и сильнее ощущаем результаты работы ветеранского актива, которые выражаются в реализации различных проектов и красочных мероприятиях. Спасибо Вам за это», - отметил Валерий Козлов.

Владимир Пыстин поблагодарил мэрию Сыктывкара и ряд предприятий города за многолетнюю поддержку ветеранского движения, а также пожелал всем пенсионерам города активного долголетия.

Также присутствовавших поздравили Министр труда, занятости и социальной защиты Республики Коми Илья Семяшкин, заместитель председателя Совета МО ГО «Сыктывкар» Иван Михальченков и архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский Питирим.

В ходе официальной части были вручены различные награды представителям ветеранских организаций и предприятий-партнёров Сыктывкарского городского совета ветеранов войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов.

Мероприятие продолжилось красочным концертом с участием городских и республиканских артистов и творческих коллективов.