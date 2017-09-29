Со 2 октября в Сыктывкаре традиционно закрываются дачные автобусные маршруты

Напомним, регулярные перевозки дачников осуществляются ежегодно с 1 мая по 1 октября включительно в соответствии с решением Совета МО ГО "Сыктывкар" от 28 марта 2017 года № 19/2017-226. Речь идет о сезонных маршрутах № 102 «Автостанция – Максаковские дачи», № 105 «Автостанция – общество «Здоровье», № 109 «ЖД вокзал - Мырты-Ю», № 126 «Орбита – Максаковские дачи» и № 103 «Автостанция - Мырты-Ю», а также о маршрутах №30 «ЖДВ - СГУ-Дырнос 3» и №36 «Орбита – Дырнос-3», которые организуются в рамках реализации муниципального контракта.

Со 2 октября движение по маршрутам № 103 « Автостанция - Мырты-Ю» и №38 «ул. К. Маркса - общ. Дырнос 3» продолжится в соответствии с расписанием.