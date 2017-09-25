Общественный совет Сыктывкара согласовал предоставление участка земли под отделение паллиативной помощи в Верхней Максаковке

Одобрение общественников необходимо для последующего включения проекта реконструкции здания, расположенного в В.Максаковке, по улице Лесосплавная, в региональную адресную инвестиционную программу по линии Министерства здравоохранения Республики Коми.

Планируется переоборудовать здание под размещение отделения паллиативной медицинской помощи на 45 коек и врачебной амбулатории на 170 помещений в смену. В такого рода учреждении нуждаются жители Сыктывкара из числа онкобольных. Здесь им будут предложены услуги по уходу, медицинская помощь.

Также в ходе заседания члены Общественного совета Сыктывкара третьего состава обсудили вопросы исполнения обязательств по выполнению «майских» указов Президента России, ознакомились с обзором правоприменительной практики при осуществлении госпожнадзора и утвердили регламент работы Совета и кодекс этики Общественного совета Сыктывкара.