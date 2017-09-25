Департамент финансов администрации Сыктывкара принял участие во Всероссийской акции «Дни финансовой грамотности в учебных заведениях»

С 8 по 16 сентября в очередной раз в школах города проведены сентябрьские лекционные встречи в рамках Всероссийской акции «Дни финансовой грамотности в учебных заведениях».

Главной целью акции остается получение жителей Российской Федерации доступа к качественной информации, к качественным консультациям в области финансов. Учитывая процессы повышения эффективности системы управления, появление разнообразных услуг и работ, граждане должны уметь принимать взвешенные решения по их использованию, получать полезную информацию в области денежных взаимоотношений.

В текущем году эксперты Департамента финансов посетили семь учебных общеобразовательных городских учреждений.

В ходе лекций акценты расставлялись на процессы, связанные с формированием и использованием местного бюджета, а также освещены темы в области трудовых взаимоотношений работника и работодателя, налогообложения физических лиц, профилактики и предупреждения мошеннических действий в финансовой сфере, познакомили с негативными последствиями получения заработной платы «в конверте».

Особое внимание учеников привлекли сведения о кредитах, налогах, а также о противоправных действиях в сфере финансов (финансовых пирамидах и мошенничествах) и способов их избегания.

Всего в мероприятияхприняли участие более 200 учеников, из них 20% склоняются в будущем стать финансовыми работниками. Анкетирование участников акции показало актуальность и необходимость проведения таких мероприятий, помогло выявить наиболее приоритетные направления лекционных встреч.