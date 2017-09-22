28 сентября состоится заседание Комиссии по ликвидации задолженности по выплате зарплаты и Рабочей группы по снижению неформальной занятости

28 сентября 2017 года при администрации МО ГО «Сыктывкар» состоится очередное заседание Комиссии по ликвидации задолженности по выплате заработной платы, платежам на обязательное страхование и налогам в бюджет МО ГО «Сыктывкар» и Рабочей группы по снижению неформальной занятости, легализации «серой» заработной платы и повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды.

На заседании Комиссии будут заслушаны представители:

1 ООО "ТД СЫКТЫВДИН" 2 АО "ОБНОВЛЕНИЕ ОДЕЖДЫ" 3 ООО "УКОР-1" 4 ООО УК "ЖИЛСЕРВИС" 5 ООО "МЦ "ВРЕМЯ" 6 ООО "Связьстрой М" 7 ООО "Реком" 8 ООО "КОМИСКАН" 9 ООО "ИНФОРМ МЕДИА" 10 ООО "СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ" 11 ООО "Драйв" 12 ООО "Юнона" 13 ООО "ЙОЛА"

На заседании Рабочей группы будут заслушаны представители:

1 ООО "ГЕРМЕД" 2 ООО "ГЕОСТРОЙМОНТАЖ" 3 ООО "ГАЛАТЕЯ"