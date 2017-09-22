28 сентября состоится заседание Комиссии по ликвидации задолженности по выплате зарплаты и Рабочей группы по снижению неформальной занятости

22.09.2017   Сыктывкар

28 сентября 2017 года при администрации МО ГО «Сыктывкар» состоится очередное заседание Комиссии по ликвидации задолженности по выплате заработной платы, платежам на обязательное страхование и налогам в бюджет МО ГО «Сыктывкар» и Рабочей группы по снижению неформальной занятости, легализации «серой» заработной платы и повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды.

На заседании Комиссии будут заслушаны представители:

1

ООО "ТД СЫКТЫВДИН"

2

АО "ОБНОВЛЕНИЕ ОДЕЖДЫ"

3

ООО "УКОР-1"

4

ООО УК "ЖИЛСЕРВИС"

5

ООО "МЦ "ВРЕМЯ"

6

ООО "Связьстрой М"

7

ООО "Реком"

8

ООО "КОМИСКАН"

9

ООО "ИНФОРМ МЕДИА"

10

ООО "СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ"

11

ООО "Драйв"

12

ООО "Юнона"

13

ООО "ЙОЛА"

На заседании Рабочей группы будут заслушаны представители:

1

ООО "ГЕРМЕД"

2

ООО "ГЕОСТРОЙМОНТАЖ"

3

ООО "ГАЛАТЕЯ"

С Положением о комиссии и результатами ее работы можно ознакомиться в разделе «Комиссия по ликвидации задолженности по выплате заработной платы, платежам на обязательное страхование и налогам в бюджет МО ГО „Сыктывкар“.

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