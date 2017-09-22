28 сентября состоится заседание Комиссии по ликвидации задолженности по выплате зарплаты и Рабочей группы по снижению неформальной занятости
28 сентября 2017 года при администрации МО ГО «Сыктывкар» состоится очередное заседание Комиссии по ликвидации задолженности по выплате заработной платы, платежам на обязательное страхование и налогам в бюджет МО ГО «Сыктывкар» и Рабочей группы по снижению неформальной занятости, легализации «серой» заработной платы и повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды.
На заседании Комиссии будут заслушаны представители:
|
1
|
ООО "ТД СЫКТЫВДИН"
|
2
|
АО "ОБНОВЛЕНИЕ ОДЕЖДЫ"
|
3
|
ООО "УКОР-1"
|
4
|
ООО УК "ЖИЛСЕРВИС"
|
5
|
ООО "МЦ "ВРЕМЯ"
|
6
|
ООО "Связьстрой М"
|
7
|
ООО "Реком"
|
8
|
ООО "КОМИСКАН"
|
9
|
ООО "ИНФОРМ МЕДИА"
|
10
|
ООО "СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ"
|
11
|
ООО "Драйв"
|
12
|
ООО "Юнона"
|
13
|
ООО "ЙОЛА"
На заседании Рабочей группы будут заслушаны представители:
|
1
|
ООО "ГЕРМЕД"
|
2
|
ООО "ГЕОСТРОЙМОНТАЖ"
|
3
|
ООО "ГАЛАТЕЯ"
С Положением