В Сыктывкаре обсудили вопросы транспортного обслуживания

В рамках прямой линии, которая прошла сегодня в Общественной приемной Главы Республики Коми, на звонки горожан и вопросы СМИ ответили начальник управления транспорта Министерства промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми Владимир Котов, специалист отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства управления ЖКХ администрации Сыктывкара Елена Король, заместитель директора ООО «Сыктывкарское автопредприятие № 1» Дмитрий Чепурнов и председатель Коми республиканской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда и правоохранительных органов Людмила Жукова.

Больше всего вопросов касалось отсутствия кондукторов на некоторых маршрутах города. По информации экспертов, по закону нахождение кондуктора в салоне необязательно, однако, как возразила Е.Король, в контракте, заключенном между перевозчиком и муниципалитетом указано, что в автобусе должен быть кондуктор. В итоге перевозчик принял решение обеспечить каждое транспортное средство кондуктором.

Также в рамках прямой линии поднимался вопрос об организации новых маршрутов и оптимизации существующих схем движения пассажирского автотранспорта. Елена Король сообщила, что сотрудниками администрации города уже проводится исследование и анализ пассажиропотока с целью оптимизации маршрутов.

Людмила Жукова огласила присутствующим итоги общественной экспертизы, проведенной активистами Коми республиканской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда и правоохранительных органов. По итогам четырех рейдов выяснилось, что качество услуг, оказываемых перевозчиком, возрастает, а недочеты оперативно исправляются. Но есть много отрицательных моментов, среди которых грубость кондукторов, рекламный мусор в салоне, отсутствие объявлений остановок в автобусах и систем автоинформирования. Дмитрий Чепурнов обещал разобраться с выявленными проблемами.

Специалисты также рассказали о том, что пассажиры могут сигнализировать о недобросовестном поведении водителей и кондукторов автобусов, о состоянии транспортных средств по номеру горячей линии 56-56-98. Для оперативного решения вопросов необходимо сообщить государственный номер автобуса, название остановки, направление движения и время инцидента.