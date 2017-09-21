Мэрия Сыктывкара принимает меры по обеспечению безопасности в здании бывшей поликлиники на ул.Бабушкина, 21

Таковы итоги пресс-рейда, организованного столичной мэрией в ответ на обращение регионального отделения партии «Единая Россия» в адрес администрации города с просьбой сделать все возможное, чтобы школьники не имели доступа внутрь бывшей поликлиники. Напомним, факты присутствия в пустующем здании детей в августе этого года были выявлены участниками партийного проекта «Народный контроль» в ходе рейдов совместно с правоохранительными органами.

Директор МУП «Хозяйственное управление по обслуживанию органов МСУ МО ГО «Сыктывкар» Николай Королев проинформировал представителей СМИ, что здание бывшей поликлиники №1 передано управлению на ответственное хранение согласно договора. Для ограничения доступа и обеспечения безопасности на объекте работники предприятия осуществляют ежедневный обход пустующего здания, в случае необходимости закрывают доступ в помещения первого этажа бывшей поликлиники и вспомогательного здания деревянными перекрытиями, ведется журнал контроля за состоянием объекта. В случае обнаружения людей в здании в органы правопорядка направляются сигналы для принятия соответствующих мер.

Вместе с тем, школьники периодически выламывают доски, проникают в здание и бегают по перекрытиям, тем самым подвергая свои жизни и здоровье опасности. Для усиления контроля необходимо, чтобы и родители не оставались в стороне, следили за своими детьми и проводили наряду с правоохранителями разъяснительную работу о недопустимости проникновения в пустующие здания, считают в мэрии.

По словам председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Сыктывкара Ирины Янчук, в марте этого года находящееся за бывшей поликлиникой №1 здание по ул. Бабушкина, 21а по договору купли-продажи перешло в частную собственность. Теперь новый владелец отвечает за безопасность объекта. Собственник по рекомендации администрации города также принимает меры по ограничению доступа в здание, сменив замки и заколотив оконные проёмы.

Представители СМИ поинтересовались дальнейшей судьбой здания. По словам И.Янчук, здание бывшей поликлиники№1, безусловно, нуждается в хозяине. Объект включен в прогнозный план приватизации на 2017 год. Мэрия продолжит работу по продаже этого муниципального имущества посредством публичного предложения в электронной форме. В настоящее время идет подготовка документации к предстоящим торгам. Информация о продаже будет размещена в открытом доступе.