ОАО «Сыктывкарский Водоканал» доводит до вашего сведения, что в связи с проведением ремонтных работ на водопроводных сетях в Сыктывкаре будет произведено отключение холодного водоснабжения с 18.00 ч. 21 сентября 2017 г. до 02.00 ч. 22 сентября по следующим адресам:

ул. Громова д.110, 81, 85;

ул. Земляная д. 2, 3, 5, 6, 10, 16, 18, 19, 21, 23, 24, 26, 27, 30, 37, 39, 41, 42, 44, 46, 48 А;

ул. Зимняя д. 2, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 17, 18, 24А, 38, 39;

ул. Печорская д. 40, 50, 52, 54, 56, 58, 62, 62/1, 64, 67, 68, 69, 70, 71, 74;

ул. Садовая д.15, 19, 21, 26;

ул. Складская д.1, 8, 12, 20, 22, 24, 36, 37, 38, 38А, 39, 44.