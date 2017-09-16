Сыктывкарцы присоединились к Всероссийскому дню бега «Кросс нации 2017»

В Сыктывкаре стартовал «Кросс нации 2017». На Стефановской площади собрались представители органов власти, организаций и учреждений города, чтобы приобщиться ко всероссийскому проекту и сделать еще один шаг навстречу здоровому образу жизни.

Гостей, собравшихся ранним утром на главной площади столицы республики, приветствовали Первый заместитель Председателя Правительства Республики Коми Лариса Максимова, Министр физической культуры и спорта Республики Коми Николай Бережной и заместитель председателя Государственного Совета РК Валентина Жиделева.

Лариса Владимировна пожелала всем гостям удачи и успехов при прохождении дистанции.

Николай Михайлович поприветствовал присутствующих и дал напутствие всем участникам на грядущий старт: «Кросс нации-2017 - самый массовый спортивный проект, более 10 лет он объединяет поклонников легкой атлетики и здорового образа жизни всех возрастов и любой спортивной подготовки. Сегодня выйдут на старт профессиональные спортсмены, известные представители культуры, науки, бизнеса, государственного управления и рядовые жители республики. Несмотря на пасмурную погоду, я хочу пожелать спортивного азарта, позитивных эмоций, хорошего настроения, а тем, кто побежит свою дистанцию прямо сейчас - легкого старта».

По словам Валентины Васильевны депутаты Государственного Совета РК будут способствовать активному развитию спорта в регионе, как среди молодежи, так и среди старшего поколения, а сегодня представители ГосСовета будут возглавлять ряды участников «Кросса нации 2017» и задавать позитивный настрой всем участникам.

Один из основных организаторов Кросса нации, президент Федерации киокушинкай каратэ-до Республики Коми Валерий Малышев рассказал о подготовке к старту: «Мы будем участвовать в массовых забегах, от Федерации выйдет почти 200 человек. Мы ждем своего старта, готовимся, разминаемся, настраиваемся. В этом мероприятии главное – приобщиться к здоровому образу жизни, а результат здесь не так важен. Главное – это привлечь к спорту население нашей республики».

Напомним, сегодня массовые и спортивные забеги стартовали в Сыктывкаре, в Эжвинском районе, в пригородных посёлках Краснозатонский и Верхняя Максаковка в рамках Всероссийского дня бега «Кросс нации 2017».