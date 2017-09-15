Женская гимназия отметила 25-летие праздничным концертом

В концертном зале «Сыктывкар» состоялся торжественный вечер, посвященный 25-летию Женской гимназии.

Особую атмосферу задал фильм «Сквозь призму 25-летия», с которого начался вечер. В него вошли ключевые моменты становления учебного заведения и его любимые традиции, сложившиеся за четверть века существования гимназии.

Гостями праздничного мероприятия стали Председатель Государственного Совета Республики Коми Надежда Дорофеева, глава муниципального образования городского округа «Сыктывкар» - руководитель администрации Валерий Козлов, Епископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский Питирим, Председатель Общественной палаты Республики Коми Галина Киселева и Председатель Союза женщин Республики Коми Галина Лапшина. Каждый из гостей отметил, что в их жизни Женская гимназия играет значимую роль. Директор учреждения Валентина Кулимова в этот вечер принимала десятки поздравлений и слов благодарности за качественное управление образцовым для города и республики учреждением.

Мэр Сыктывкара Валерий Козлов поздравил Валентину Васильевну и всех присутствующих: «Валентина Васильевна, уважаемые педагоги, ветераны гимназии, вы своей идеей, своей энергией и трудом создали это замечательное образовательное учреждение. Далеко не каждая школа Сыктывкара, существующая гораздо дольше, имеет такой букет наград. С праздником!»

Творческие выступления коллективов Женской гимназии и приглашенных гостей создали атмосферу и подарили гостям праздничное настроение.

Вечер завершился посвящением в гимназистки «Зажги свою свечу», которое прошло под музыкальное сопровождение в исполнении заслуженной артистки России, народной артистки Республики Коми Альфии Коротаевой.