Управление по делам ГО и ЧС

По информации ДДС ОАО «Сыктывкарский Водоканал» с 11.00 14.09.17 до устранения утечки по линии Д 250 мм (чугун), по адресу ул. Савина 87 произведено аварийное отключение ХВС.

Количество населения, у которых нарушены условия жизнедеятельности: Лесозаводская 1, 3, 3\1, 3\4, 4А, 5, 6, 7, 10\1, 11, 11А (д/с №39), 12, 12А, 13, 14, 14А, 15(поликлиника №2), 18, Поселковая 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Пригородная 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11\1, 22\1, Пригородный пер.11, 13, 15, 15\1, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, Савина 81, 91, Сосновая 3, 3А(д/с №39), 4, 6, 8, 10, 12, 12А, 14, 14А, Сосновый пер. 1, 1А, 2, 2А, 2Б, 4, 4А, 4Б.

Подвоз воды организован ул. Пригородная 5 и ул. Сосновая 10