Предупреждение о неблагоприятном погодном явлении

Управление по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара информирует, что по прогнозу филиала ФГБУ Северное УГМС «Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Коми»: «в связи с прохождением через территорию республики двух активных циклонов 15-16 сентября ожидаются неблагоприятные погодные условия по всей республике порывистый сильный ветер, скорость ветра при порывах будет достигать 15-20 м/с.

В связи с чем, Главное управления МЧС России по Республике Коми рекомендует:

Населению:

воздержаться от туристических походов, выходов в лесные массивы и на водные объекты, а также от поездок на автомобильном транспорте и участия в массовых мероприятиях.

По возможности оставайтесь в квартире или в ином защищенном помещении, закройте окна в домах и в квартирах, держитесь как можно дальше от окон.

Ограничить время нахождения на улице, убрать транспортные средства из-под деревьев и рекламных щитов.

Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения, дома с неустойчивой кровлей.

Держитесь подальше от больших одиноко стоящих деревьев, линий электропередачи, антенн.

Если ливень застал Вас на улице, не спускайтесь в заглубленные помещения. Если ливень застал Вас в личном транспорте, не пытайтесь преодолеть подтопленные участки. Медленно перестройтесь в крайний правый ряд (на обочину) и, не прибегая к экстренному торможению, прекратите движение. Включите аварийные огни и переждите ливень. В случае стремительного пребывания воды, покиньте транспортное средство и пройдите на возвышенный участок местности или в ближайшее здание.

Напоминаем:

- при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно позвонить в службу спасения по телефону "01". Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер "101" или "112";

- в Главном управлении МЧС России по Республике Коми круглосуточно функционирует телефон доверия: 8(8212) 29-99-99 или 8(800) 301-19-89.