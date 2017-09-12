В Сыктывкаре продолжается подключение домов в системе отопления

Всего на сегодня к теплу подключено свыше 700 сыктывкарских жилых домов, а также социальные объекты.

В лидерах ЭМУП «Жилкомхоз», которое подключило к теплу 100% домов. Выполнение этим предприятием обязательств по своевременному подключению жилфонда к теплу получило высокую оценку со стороны руководства столичной мэрии. Остальные ресурсоснабжающие и управляющие компании также занимаются решением вопросов по подаче тепла в плановом режиме.

Также напоминаем о том, что товарищества собственников жилья и жилищно-строительные кооперативы могут подключаться к отопительной системе при отсутствии задолженностей и наличии паспортов готовности. Для подключения им необходимо подать заявку в филиал «Коми» ПАО «Т-Плюс».