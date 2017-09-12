Жители и гости Сыктывкара смогут приобщиться ко Всероссийскому дню бега «Кросс нации - 2017»

Главный старт «Кросса нации–2017» состоится в Сыктывкаре на Стефановской площади

16 сентября массовые и спортивные старты в рамках Всероссийского дня бега пройдут в Сыктывкаре, в Эжвинском районе, в пригородных посёлках Краснозатонский и Верхняя Максаковка.

К участию в массовых забегах приглашаются все желающие: представители подростковых и молодежных общественных организаций, движений и объединений, школьники и студенты, коллективы физической культуры, воспитанники спортивных школ и все любители бега.

Для участия в массовом забеге регистрация не требуется, необходимо подойти к началу массовых забегов соответственно программе.

Заявки на участие в спортивных забегах принимаются в Центре спортивных мероприятий г. Сыктывкара по адресу: ул. Первомайская, 74, по телефону (8212) 20-01-64 и электронной почте – csmsykt@mail.ru, с пометкой «Кросс нации», я также через сайт по ссылке.

Необходимо предоставить медицинскую справку о допуске, страховку от несчастных случаев на день соревнований и паспорт.