Отопительный сезон в Сыктывкаре начнётся 11 сентября

Соответствующее постановление подписал сегодня Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации Валерий Козлов.

Согласно документу, поставщикам тепловой энергии рекомендовано провести поставку тепловой энергии в жилищный фонд и объекты социально-культурной сферы, расположенные на территории Сыктывкара, включая Эжвинский район.

Между тем, товарищества собственников жилья и жилищно-строительные кооперативы уже сейчас могут подключаться к отопительной системе при отсутствии задолженностей и наличии паспортов готовности. Для подключения им необходимо подать заявку в филиал «Коми» ПАО «Т-Плюс».