Владимир Рунг: «Мы наблюдаем живой интерес профессионалов к конкурсу по разработке архитектурной концепции набережной»

08.09.2017   Сыктывкар

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