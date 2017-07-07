В Сыктывкаре 90-летнему юбиляру вручили поздравление от Президента России Владимира Путина

Сегодня 90 лет со дня рождения отмечает Дмитрий Антонович Лысаковский. Представители столичной администрации навестили юбиляра и передали ему персональное поздравление от Президента России.

Дмитрий Антонович в возрасте 14 лет вместе с родственниками был репрессирован сначала в Карелию, а затем в Коми, где работал на лесосплаве. Затем, получив медицинское образование, 22 года проработал сельским фельдшером в Корткеросском районе. После переезда в Сыктывкар руководил санавиацией, а также трудился в профсоюзной сфере республики. Имеет благодарности, грамоты, награды. Сохраняет жизнелюбие и жизнестойкость.