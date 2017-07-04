Дружинники Сыктывкара помогли правоохранителям в раскрытии преступления

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За прошедшие полгода народная дружина столицы Коми оказала помощь в раскрытии преступления - задержан один человек. Также дружинники помогли в выявлении 681 административного правонарушения, из них: 99 - за мелкое хулиганство, 422 – за нарушения антиалкогольного законодательства и других. В Управление МВД России по Сыктывкару доставлено 588 граждан, в том числе 16 несовершеннолетних. Дружинники участвовали в выездах на 613 вызовов дежурной части УВД, а также в розыске 17 человек. Проверялись граждане, находящиеся под надзором.

По информации командира столичной народной дружины С. Кравченко, дружинники совместно с сотрудниками батальона патрульно – постовой службы Управления МВД России по г. Сыктывкару дежурят по пятницам и субботам в составе авто- и пеших патрулей. Помимо этого, сыктывкарские дружинники работают во время проведения митингов и праздников, принимают участие в рейдах ГИБДД. За добросовестное отношение к делу семь членов добровольной народной дружины города были поощрены благодарственными письмами Управления МВД России по г. Сыктывкару и МВД по РК.

Работа дружины осуществляется при содействии администрации города, которая обеспечивает необходимыми оргтехникой и канцелярскими принадлежностями, удостоверениями, бейджиками, нарукавными повязками. Также в мае этого года дружинникам была предоставлена возможность бесплатно посещать городской бассейн.

В рамках обеспечения безопасности в этом году 29 дружинников были застрахованы на период их патрулирования. Страхование остальных дружинников будет продолжено в ближайшее время.

Также С. Кравченко пояснил, что для совместного патрулирования на улицах города налажено взаимодействие с общественной организацией «Союз офицеров России», состоящей из бывших военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов. К охране общественного порядка на улицах Сыктывкара привлекаются спортсмены из Федерации кикбоксинга Республики Коми, а также представители группы «Гражданский патруль».

Народные дружинники Сыктывкара проводят активную работу по привлечению в свои ряды новых членов, особенно из числа молодежи, выступают с лекциями, оказывают методическую помощь представителям администраций пригородных поселков по созданию в них ячеек добровольных народных дружин, а также в организации дружин в других муниципалитетах.

*** Сегодня в народной дружине Сыктывкара числится 51 человек.

В целях активизации работы по привлечению населения к охране общественного правопорядка, руководствуясь Законом Республики Коми от 23.12.2008 N 154-РЗ "Об участии граждан в охране общественного порядка на территории Республики Коми", реализации конституционного права граждан на создание общественных объединений для защиты своих интересов от противоправных посягательств, участия в укреплении правопорядка на территории МО ГО "Сыктывкар", оказания помощи правоохранительным органам в них борьбе с правонарушениями, в 2012 году Администрацией МО ГО «Сыктывкар» было принято решение о создании добровольной народной дружины на территории города.

В настоящее время деятельность народной дружины МО ГО «Сыктывкар» осуществляется согласно требованиям Федерального Закона от 02.04.2014 №44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка», Законов Республики Коми от 10.11.2014г. №134-РЗ «О некоторых вопросах участия граждан в охране общественного порядка на территории Республики Коми» » и № 116-РЗ «О внесении изменений в Закон РК №134-РЗ, а также Свидетельства № 01 от 20.11.2014г МВД по Республике Коми «О внесении народной дружины или общественного объединения правоохранительной направленности в реестр народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности в Республике Коми».