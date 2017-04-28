Сыктывкарские предприниматели получат финансовую поддержку на развитие собственного дела

25-26 апреля 2017 года на базе Городского центра предпринимательства и инноваций состоялось заседание комиссии по рассмотрению заявок субъектов малого и среднего предпринимательства, претендующих на получение финансовой поддержки за счет средств бюджета Сыктывкара, и конкурсному отбору бизнес - проектов субъектов малого предпринимательства и граждан, желающих открыть собственное дело.

Из 28 представленных заявок - проектов жюри проголосовало за два проекта - открытие предприятия по изготовлению печатной продукции и комбината городского благоустройства.

Претендентам на гранты, чьи бизнес - проекты признаны победителями конкурсного отбора, комиссией рекомендовано представить заявки на финансовую поддержку в соответствии с утвержденным порядком субсидирования части расходов субъектов малого предпринимательства, связанных с началом предпринимательской деятельности в срок до 24 мая 2017 года включительно.