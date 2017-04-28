Мэр Сыктывкара Валерий Козлов поздравил с 95-летием фронтовика Василия Ивановича Стрекалова

28.04.2017   Сыктывкар

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