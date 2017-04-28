В Сыктывкаре 1 мая изменятся маршруты движения городского транспорта

В связи с проведением Союзом организаций профсоюзов "Федерация профсоюзов Республики Коми" первомайского шествия трудовых коллективов в столице Республики Коми вносятся изменения в движение транспорта.

В частности, с 9.00 до 11.00 часов будет закрыто движение транспорта по ул. Коммунистическая - от ул. Старовского до ул. Первомайская.

Также будет закрыто движение по Октябрьскому проспекту - от ул. Катаева до ул. Димитрова на период прохождения колонны через перекресток ул. Коммунистическая и Октябрьского проспекта. В данный промежуток времени будут действовать временные схемы движения автобусов.