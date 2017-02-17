Ирина Сергеева пожелала СГУ им.П.Сорокина достижения самых амбициозных целей

С таким пожеланием к руководству, сотрудникам и студентам вуза вице-мэр Сыктывкара обратилась сегодня в ходе торжественного мероприятия по случаю празднования 45-летия Сыктывкарского государственного университета и 85-летия со дня образования Коми государственного педагогического института.

«История объединённого вуза тесно связана с историей нашего города. Вуз давал и даёт городу, республике и стране первоклассных специалистов для самых различных отраслей – это наука, образование, культура, право, медицина и многие-многие другие направления», - отметила И.Сергеева.

По словам заместителя главы администрации Сыктывкара, город и университет имеют соглашение о сотрудничестве, в рамках которого уже реализовано несколько инициатив.

«Мы уверены, что нас ждут новые совместные проекты и плодотворное сотрудничество. Не останавливайтесь на достигнутом, ставьте новые амбициозные цели и непременно достигайте их! Всем сотрудникам и студентам желаем крепкого здоровья, благополучия и успехов во всех начинаниях! С праздником», - подчеркнула И.Сергеева.

Также вице-мэр вручила ряду сотрудников университета благодарственные письма администрации МО ГО «Сыктывкар» за добросовестный труд в области образования и в связи с 45-летием вуза.