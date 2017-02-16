Мэрия Сыктывкара намерена активизировать работу по выявлению собственников сдаваемых в аренду жилых и нежилых помещений, уклоняющихся от уплаты налогов

Таким образом, администрация намерена в целях защиты горожан, легализовать существующий рынок арендного жилья, а также увеличить поступления городского бюджета. В настоящее время в Управлении ФНС по Республике Коми работают телефоны (21-42-86, 21-63-47), куда любой желающий может сообщить о фактах сдачи имущества в аренду.

Постановление об утверждении плана мероприятий и состава рабочей группы по данному вопросу опубликовано на официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар». Основная задача рабочей группы - разработка и проведение комплекса мероприятий в отношении собственников (и нанимателей), сдающих в аренду жилые и нежилые помещения, в соответствии с действующим законодательством в целях обязательного декларирования доходов, полученных от сдачи в аренду и уплаты налогов в бюджет.

В состав рабочей группы вошли представители администрации города, Федеральной налоговой службы, УМВД России по г.Сыктывкару, Совета МО ГО «Сыктывкар» и Общественной палаты Республики Коми.

Рабочая группа имеет право запрашивать у предприятий и организаций независимо от форм собственности соответствующую информацию, а также приглашать и заслушивать на заседании рабочей группы граждан, получающих доходы от сдачи в аренду жилых и нежилых помещений и уклоняющихся от декларирования полученных доходов и уплаты налогов.

По итогам 2016 года представлено 308 налоговых деклараций от сдачи в аренду жилья, в бюджет перечислено 4 952 тыс.руб.

Напоминаем, что в соответствии с налоговым законодательством граждане, получающие доход от сдачи жилого и нежилого имущества в аренду обязаны:

- представить в налоговую инспекцию по месту своего учета (прописки) налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ;

- уплатить исчисленную сумму налога на доходы физических лиц в бюджет.

При этом за несоблюдение законодательства предусмотрена ответственность в соответствии с Налоговым кодексом РФ:

- непредставление в установленный срок налоговой декларации влечет взыскание штрафа в размере 5% от суммы налога, подлежащей уплате на основании этой декларации, за каждый полный или неполный месяц со дня, установленного для ее представления, но не более 30% указанной суммы и не менее 1000 руб. (п. 1 ст. 119 Налогового кодекса);

- неуплата или неполная уплата сумм налога в результате занижения налоговой базы, иного неправильного исчисления налога или других неправомерных действий (бездействия) влечет взыскание штрафа в размере 20 процентов от неуплаченной суммы налога (п. 1 ст. 122 Налогового кодекса).