Комиссия по ликвидации задолженности по выплате заработной платы, платежам на обязательное страхование и налогам в бюджет продолжает свою работу
26 января при администрации МО ГО «Сыктывкар» состоится очередное заседание Комиссии по ликвидации задолженности по выплате заработной платы, платежам
ООО УК "ЦУМ "СЫКТЫВКАР"
ООО "РСК"
ООО «Ремонтно-строительная компания»
ООО "Центральная горногеологическая лаборатория"
АО "КОМИАВИАТРАНС"
ООО "Подъемник"
ООО "Северстрой"
ООО "Максим-Сыктывкар"
ООО "Везет-Коми"
ООО "САТП № 1"
С Положением