Комиссия по ликвидации задолженности по выплате заработной платы, платежам на обязательное страхование и налогам в бюджет продолжает свою работу

26 января при администрации МО ГО «Сыктывкар» состоится очередное заседание Комиссии по ликвидации задолженности по выплате заработной платы, платежам на обязательное страхование и налогам в бюджет МО ГО «Сыктывкар» и Рабочей группы по снижению неформальной занятости, легализации «серой» заработной платы и повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды. На заседании будут заслушаны представители:

ООО УК "ЦУМ "СЫКТЫВКАР"

ООО "РСК"

ООО «Ремонтно-строительная компания»

ООО "Центральная горногеологическая лаборатория"

АО "КОМИАВИАТРАНС"

ООО "Подъемник"

ООО "Северстрой"

ООО "Максим-Сыктывкар"

ООО "Везет-Коми"

ООО "САТП № 1"