Более ста студентов из Сыктывкара примут участие в конкурсе «Служу России-2017»

Мероприятие состоится 16-17 февраля в рамках месячника спортивно-патриотической работы. В нём примут участие студенты высших и средних профессиональных учебных заведений.

Как рассказали в Молодежном центре Сыктывкара, в первый день участников ожидает турнир по военно-тактической игре «Лазертаг». Во второй – команды разделятся по группам: кто-то отправится на уже ставшие традиционными смотр строя и песни, тест на знание ПДД, кто-то – в Мичуринский парк для прохождения военно-спортивного квеста «1941. Заполярье», который станет самым содержательным и ярким событием двух дней.

Квест позволит участникам на время стать участниками боевых спецгрупп, перед которыми будут стоять различные задачи: уничтожение вражеской авиации и обеспечение безопасной доставки грузов по железной дороге, захват «языков» в стане врага, поиск радиостанции в тылу врага и т.д. Также участникам будет необходимо продемонстрировать высокий уровень физической подготовки и командной работы.

Официальное открытие конкурса «Служу России-2017» состоится 17 февраля в 11:00 в актовом зале Сыктывкарского гуманитарно-педагогического колледжа им. И.А. Куратова» по адресу Октябрьский проспект, 24.