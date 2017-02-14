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График продажи социальных проездных билетов на март 2017 года

14.02.2017   Сыктывкар

Стоимость городского проездного билета – 350 рублей, без ограничения количества поездок. Стоимость проездного билета с отрывными талонами (40 талонов) – 350 руб.

Граждане имеют право на приобретение не более одного социального проездного билета каждого вида (п.3)

Основание: постановление Правительства РК № 342 от 09.12.2008

с 20.02.17 по 02.03.17

Кроме субботы и воскресенья

 

ул. Лесозаводская, 15

Социально-оздоровительное отделение

тел.: 22-73-38

Пн-Чт: с 9:00 до 17:30

Пт: с 9:00 до 16:00

 

Обед: с 13:00 до 14:00

 

22.02.17 с 9:00 до16:30

 

с 23.02.17 по 26.02.17 - выходные и праздничные дни

 

Проезд автобусом

№1,7,23,25,26,46

Остановка

«Водобашня»

п. Краснозатонский,

ул. Белинского, 7

Отделение дневного пребывания №2

тел.: 23-62-19

20.02.17, 21.02.17, 01.03.17, 02.03.17 с 09:00 до 17:30

 

22.02.17 с 9:00 до16:30

 

27.02.17, 28.02.17

с 14:00 до 17:30

 

Обед: с 13:00 до 14:00

 

с 23.02.17 по 26.02.17 - выходные и праздничные дни

 

Проезд автобусом

№23- Остановка

«ул. Ломоносова»,

№25 - Остановка

«ул. Трактовая»

27.02.17 – п. Седкыркещ

(ул. Уральская, д. 17/1)

28.02.17 – п.г.т. Максаковка

(ул. Лесная, 13)

 

С 09:00 до 12:00

 

п. Нижний Чов,

ул. Магистральная, 23

Библиотека-филиал №3

23-43-13

22.02.17

с 12:00 до 18:00

Проезд автобусом №18,54,12«э»

Остановка «Нижний Чов»

Пункты, работающие в течение всего месяца (билеты на текущий месяц реализуются до 17 числа включительно, начало реализации билетов на следующий месяц

с 7 числа текущего месяца)

 

 

ул. Тентюковская, 103

Отделение дневного

пребывания №1

тел. 51-72-52

 

 

Пн-Чт: с 9:00 до 17:30

Пт: с 9:00 до 16:00

 

Обед: с 13:00 до 14:00

 

22.02.17 с 9:00 до16:30

07.03.17 с 9:00 до16:30

 

с 23.02.17 по 26.02.17, 08.03.17 - выходные и

праздничные дни

 

Проезд автобусом

№3,4,17,15,44

Остановка

«Покровский бульвар»

 

 

Ул. Бабушкина, 22

Администрация

МО ГО «Сыктывкар»

 

 

 

 

 

Пн-Чт: с 9:00 до 17:30

Пт: с 9:00 до 16:00

(Ежедневно, кроме субботы, воскресенья, выходных и праздничных дней)

 

Обед с 12:00 до 13:00

 

22.02.17 с 9:00 до16:30

07.03.17 с 9:00 до16:30

 

с 23.02.17 по 26.02.17,

08.03.17 - выходные и

праздничные дни

 

Проезд автобусом №5,46,15

Остановка «Администрация»

ул. Орджоникидзе, 50

«Центр ремёсел»

(рядом с многофункциональным центром «Мои документы»)

 

Вт-Пт: с 9:30 до 18:00

Субб: с 10:00 до 16:00

(Ежедневно, кроме воскресенья, понедельника, выходных и праздничных дней)

 

Обед: с 13:00 до 14:00

 

22.02.17 с 9:30 до 17:00

25.02.17 с 10:00 до 16:0

07.03.17 с 9:30 до 17:00

 

23.02.17, 24.02.17, 26.02.17, 27.02.17, 08.03.17 -  

выходные и

праздничные дни

 

Проезд автобусом

№1,15,17,24,28,36,54,108

Остановка

«Рынок»

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